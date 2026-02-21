A Liverpool új királya: így lett Szoboszlai Dominik az Anfield vezére és Gerrard utódja

Paul Joyce, a The Times újságírója egy átfogó cikkben elemezte Szoboszlai Dominik szerepét Liverpoolban. A magyar középpályás nemhogy megijedt volna Florian Wirtz érkezésétől, de olyan teljesítményt nyújtott, amivel még Mohamed Szalah elismerését is kivívta.

116 millió fontos kihívas

2025 júniusában sokan féltették Szoboszlait, amikor a Liverpool 116 millió fontért szerződtette a Bayer Leverkusen szupertehetségét, Florian Wirtzet. Amikor arról faggatták a magyar válogatott csapatkapitányát, nem tart-e attól, hogy kiszorul a kezdőből, Szoboszlai csak halványan elmosolyodott. Ahelyett, hogy megroppant volna a nyomás alatt, a játékos extra munkát végzett az előszezonban, és mára Arne Slot első számú választottjá vált. A szerző szerint a helyzet olyannyira megfordult, hogy ma már Wirtz az, aki Szoiboszlai mögött lohol a statisztikákban: a magyar középpályás a harmadik legjobb a Premier League-ben a lövésekhez vezető akciókban, míg német csapattársa "csak" a negyedik.

Az "új Gerrard" és a mindenes

A cikk párhuzamot von a Liverpool legendája, Steven Gerrard és Szoboszlai között. A magyar játékos sokoldalúsága lenyűgöző: játszott már mélységi irányítót, támadó középpályást, szélsőt és a sérüléshullám idején jobbhátvédként is helytállt. Arne Slot is csak elismerően tudott beszélni, aki már a Vörösök játékát is diktálja a meccseken.

Hihetetlen munkamorál

Joyce kitér a kezdetetekre is: édesapja, Szoboszlai Zsolt módszereire. a műanyag palackok közti cselezésekre, a kézben tartott golflabdákra, ami az egyensúlyt és a technikát alapozták meg. Ez a munkamorál ma is jellemző Szoboszlai Dominikra: az első között érkezik az edzésre, és az edzések után gyakorolja a híres szabadrúgásait is, amivel rettegett pontrúgóvá vált szerte Európában.

Budapesti álom

Miközben a klubbal a szerződéshosszabbításról tárgyalnak, Szoboszlai szeme előtt egy cél lebeg: a májusi, budapesti Bajnokok Ligája döntője. A cikk szerint ez gyógyír lehetne a novemberi sebekre, amikor a magyar válogatott drámia körülmények között, az írek elleni vereséggel lemaradt a nyári világbajnokságról. Szoboszlai mostanra vezérré érett Liverpoolban, és azon dolgozik, a szezont trófeával zárja a Mersey-partján.

Forrás: The Times

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.