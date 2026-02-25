„A világ egyik legjobbja” – Pontosan két éve nyerte első trófeáját Szoboszlai Dominik a Liverpoollal

2024 februárjának végén a Liverpool egy drámai, hosszabbításos mérkőzésen, a 118. percben szerzett góllal győzte le a Chelsea-t a Ligakupa döntőjében. Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya akkoriban combhajlító-sérüléssel bajlódott. Bár az orvosi stábbal folytatott „vitái” ellenére sem léphetett pályára a fináléban, a döntőig vezető út nem sikerült volna nélküle: emlékezetes bombagólt lőtt a Leicesternek, és az ő találatát választották a West Ham elleni negyeddöntő legszebbjének is.

Kiegészítő emberből „pótolhatatlan” láncszem

Két év telt el azóta, és a 25 éves Szoboszlai már nem csak egy ígéretes tehetség a Premier League-ben. Az élvonalbeli angol futballszaklapok, köztük a legnívósabb elemzők, ma már egy lapon említik a neveit a világ elitjével, olyan játékosokkal, mint Pedri, Vitinha vagy Declan Rice.

Mohamed Salah, aki ritkán osztogat üres bókokat, a minap így nyilatkozott magyar csapattársáról:

„Ő jelenleg a világ egyik legjobb játékosa. Hihetetlenül sokat támaszkodunk rá ebben a szezonban.”

Brutális számok: A „Gerrard-faktor” visszatért

Szoboszlai fejlődése nemcsak szemmel látható, hanem statisztikailag is lenyűgöző, hiszen mára a Liverpool támadójátékának első számú felelőse lett. Ebben a szezonban már tíz gólnál és hét gólpassznál jár minden sorozatot figyelembe véve, amivel messze túlszárnyalta korábbi önmagát. Különösen látványos az előrelépése a rögzített helyzeteknél: Trent Alexander-Arnold távozása óta ő vált a csapat első számú pontrúgójává, és ezt négy gólpasszal hálálta meg a Bajnokok Ligájában olyan óriások ellen, mint a Real Madrid vagy az Atlético Madrid. A Premier League középpályásai közül jelenleg csak Bruno Fernandes tudott nála több gólhelyzetet kialakítani pontrúgásokból, ami jól mutatja, mennyire precízzé vált a játéka. A távoli lövései ismét rettegésben tartják az ellenfeleket, hiszen az Arsenal és a Manchester City kapuját is 25 méternél messzebbről vette be, bizonyítva, hogy a „Gerrard-utód” jelző már nem csak egy üres marketingfogás, hanem a kőkemény valóság.

Sokoldalúság: A modern futball svájci bicskája

Arne Slot irányítása alatt Szoboszlai igazi polihisztorrá vált. Bár eredetileg 10-es pozícióban tündökölt, idén kényszerűségből jobbhátvédként és mélységi irányítóként is klasszis teljesítményt nyújtott.

„A munkabírása másik szinten van. Akár támadó középpályásként, akár jobbhátvédként játszik, az intenzitása hihetetlen” – méltatta vezetőedzője.

Mi jöhet ezután? Madridi pletykák és szerződéshosszabbítás

Szoboszlai Dominik élete a pályán kívül is megváltozott: tavaly nyáron édesapa lett, ami elmondása szerint még több fókuszt és érettséget hozott a játékába. Jelenlegi szerződése 2028-ig szól, de a Liverpool már most dolgozik a hosszabbításon, hiszen a világ elitklubjai – élükön a Real Madriddal – árgus szemekkel figyelik a magyar klasszist.

Marco Rossi szövetségi kapitány nemrégiben utalt is rá, hogy a Real Madrid Szoboszlai „álomklubja”, Vinícius Junior pedig elárulta, sokat beszélget a magyar középpályással. Anfielden azonban bíznak benne, hogy az új „Gerrard” még hosszú évekig náluk marad, és a két évvel ezelőtti Ligakupa-serleget még számos bajnoki cím és BL-trófea követi.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.