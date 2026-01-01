Bajnoki cím után totális zűrzavar: szétesett a Liverpool, de Szoboszlai lett a megmentő

Január elsején a Liverpoolnak 6 pont előnye volt az Arsenal előtt a bajnokságban egy mérkőzéssel kevesebbel is, emellett a BL-ben élen zárta az alapszakaszt, talpon volt a Liga kupában és az F.A. Kupában is.

Elég hamar három lett ebből, hiszen a Manchester United elleni bajnoki döntetlen után a Plymouth kiejtette a Vörösöket at FA Kupából, sokan emiatt inkább fellélegeztek, hiszen a szűk keret mellett, a három trófeára koncentrálhatott a csapat.

A bajnokságban gond nélkül mentek a dolgok annak ellenére is, hogy a sajtó folyamatosan Mohamed Szalah, Virgil Van Dijk illetve Trent Alexander-Arnold jövőjét tárgyalta, már 12 pont volt az előny, ami akkor is soknak tűnt, ha az Arsenalnak eggyel kevesebb meccse is volt.

Márciusban viszont jött a feketeleves. A sorsolás az első kiemelés ellenére sem volt kegyes a Liverpoollal, hiszen a PSG volt az első kieséses ellenfele a BL-ben, a párizsi alakulat pedig tizenegyesekkel végül nem csak továbbjutott, de később meg is nyerte a sorozatot.

Öt nap alatt lett a triplából szimpla, hiszen március 16-án a Ligakupa döntőjében a Newcastle United is legyőzte Szoboszlaiékat 2-1-re.

Áprilisra így csak a bajnokság maradt, meg 12 pontos előny, ami 8 fordulóval a vége előtt rengetegnek tűnt. Az is lett. Ebben a hónapban pont került Szalah és Van Dijk ügyének végére is, mindkét legenda hosszabbított a csapattal. Április 27-én lett bajnok a Pool.

Május erősen indult, Alexander-Arnold bejelentette távozását, ez már előre vetítette, hogy nyáron átalakul a keret.

Végül aztán a vártnál jobban. Erre hatással volt egy tragédia, Diogo Jota életét vesztette autóbalesetben, távozott Arnold mellett Darwin Núnez, Luis Díaz, Jarell Quansah, Doak, Kelleher, Morton, Tsimikas, Harvey Elliott és Phillips is. A Liverpool "ijedtében" elköltött 500 millió eurót, jött Alexander Isak, Hugo Ekitiké, Florian Wirtz, Kerkez Milos, Jeremie Frimpong, Leoni és Woodman is.

Az, hogy nem lesz minden egyszerű, már a Szuperkupán látszott, hiszen a Crystal Palace tizenegyesekkel legyőzte a csapatot a Wembley-ben. Ennek ellenére a kezdés rendben volt, 6 bajnoki és egy Atlético elleni BL-meccset is megnyert a Liverpool, igaz nem épp meggyőző teljesítménnyel, de ami ezután következett, arra talán senki nem számított.

A mumus Crytal Palace megint megállította Slot legénységét, majd a Galatasaray, a Chelsea és a Manchester United is jobbnak bizonyult. Némi fellángolás volt a Frankfurt kiütése, de következő 7 meccsükből ötöt megint elbuktak Van Dijkék. Az igazi mélypont azonban nem a PSV Eindhoven anfieldi győzelme volt.

A csapat 3-3-as döntetlent játszott a Leeds ellen, Mohamed Szalah pedig sorozatban harmadszor kezdett a padon és be sem állt ezen a meccsen. Ezt követően megkereste az első TV-stábot, amelyik mikrofont dugott az orra alá, s angolosan elküldött mindenkit a...fenébe.

A balhé nem maradt megtorlás nélkül, Szalah nem utazott el az Inter elleni BL-meccsre, ami a Liverpool jelenlegi négy meccses győztes szériájának első állomása volt.

Azt nehéz megjósolni, mit hoz a jövő. Szalah marad? a Liverpool most végre kimászott a gödörből? Van még visszaút a dobogóra? Egy biztos a legnagyobb pozitívum számunkra Szobszlai Dominik világklasszis teljesítménye, aminek köszönhetően mára kirobbanthatlanná vált a kezdőcsapatból.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.