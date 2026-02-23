Mint ismert, a Liverpool 1-0-s győzelmet aratott a Nottingham Forest ellen a Premier League-ben vasárnap délután, Szoboszlai Dominik pedig ismét kulcsszerepet vállalt a vörösök győztes góljában.

Carragher már a mérkőzés előtt az egekig magasztalta Szoboszlait

A Szoboszlaival mindg kemény és kritikus Jamie Carraghert mintha kicserélték volna, ezúttal nem szidta, hanem dicsérte a magyar játékost a Sky Sports felvezető műsorában.

A korábbi védő úgy fogalmazott: formája alapján a 25 éves futballista jelenleg a klub legjobb középpályása, megelőzve Ryan Gravenberchet és Alexis Mac Allistert is. Sőt, Carragher szerint Szoboszlai akkor is a Liverpool legjobb jobbhátvédje lenne, ha mindenki rendelkezésre állna ezen a poszton.

Ez azért is nagy szó, hiszen Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Joe Gomez és Wataru Endo is bevethető a védelem jobb oldalán. Ennek fényében különösen nagy elismerés, hogy Carragher mégis a 25 éves magyar középpályást tartja a legerősebb megoldásnak ezen a poszton is.

Korábban már beszámoltunk Szoboszlai Dominik ravasz megmozdulásáról is.

Szoboszlai Dominik röviden és tömören értékelt a villanását követően.

