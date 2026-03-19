Európa elitjében Szoboszlai – álomcsapatba került a magyar sztár

Góllal és vezérszereppel járult hozzá a Liverpool továbbjutásához Szoboszlai Dominik, akit a Bajnokok Ligája játékhétének álomcsapatába is beválasztottak. A magyar középpályás a Galatasaray SK elleni visszavágón nyújtott teljesítményével az egész futballvilágot lenyűgözte.

Újabb kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szoboszlai Dominik, aki góljával és vezérszerepével kulcsszerepet vállalt a Liverpool FC továbbjutásában a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A magyar középpályás teljesítményét nemcsak a szurkolók és a szakértők ismerték el, hanem a statisztikák is: bekerült a játékhét álomcsapatába.

Az Anfielden rendezett visszavágón a Liverpool már az első félidőben magához ragadta a kezdeményezést, és a 25. percben Szoboszlai révén megszerezte a vezetést. Egy remekül kijátszott szögletvariáció végén Alexis Mac Allister tálalt pontosan a magyar válogatott csapatkapitánya elé, aki bal lábbal, nagy magabiztossággal lőtte ki a jobb alsó sarkot.

A találat nemcsak a mérkőzés alakulása szempontjából volt kulcsfontosságú, hanem lélektanilag is: a Liverpool ezzel egyenlített összesítésben, majd végül 4–0-s győzelemmel, 4–1-es összesítéssel búcsúztatta a Galatasarayt.

Vezér a pályán, számokban is kiemelkedő

A Sofascore értékelése szerint 9,4-es osztályzatot kapott, amivel a mezőny egyik legjobbja volt. A középpályás 6 lövéssel próbálkozott, 70 passzából 56 volt pontos, egy tizenegyest is kiharcolt, emellett végig irányította a Liverpool játékát.

Nem véletlen, hogy az UEFA a mérkőzés legjobbjának választotta, a klublegendák, Steven Gerrard és Jamie Carragher pedig egyaránt elismerően beszéltek róla a lefújás után.

Helye van a legjobbak között

A teljesítményének köszönhetően Szoboszlai a Sofascore-nál bekerült a Bajnokok Ligája játékhétének álomcsapatába, amelyet portál értékelései alapján állítottak össze. A 4–4–2-es felállásban szereplő együttesben olyan klasszisok kaptak helyet, mint Raphinha, Robert Lewandowski vagy Harry Kane. Az UEFA sem ment el szó nélkül a magyar csillag teljesítménye mellett, és játékhét legjobb játékosa címre jelölte.

A magyar középpályás jelenléte ebben a társaságban is jelzi, milyen szintre jutott az elmúlt időszakban: nemcsak meghatározó embere a Liverpoolnak, hanem a kontinens elitjéhez tartozó teljesítményt nyújt. A Liverpool a negyeddöntőben a Paris Saint-Germain ellen folytatja szereplését, ahol Szoboszlai formája kulcsfontosságú lehet a továbbjutás szempontjából. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
