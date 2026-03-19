Európa elitjében Szoboszlai – álomcsapatba került a magyar sztár

Újabb kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szoboszlai Dominik, aki góljával és vezérszerepével kulcsszerepet vállalt a Liverpool FC továbbjutásában a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A magyar középpályás teljesítményét nemcsak a szurkolók és a szakértők ismerték el, hanem a statisztikák is: bekerült a játékhét álomcsapatába.

Az Anfielden rendezett visszavágón a Liverpool már az első félidőben magához ragadta a kezdeményezést, és a 25. percben Szoboszlai révén megszerezte a vezetést. Egy remekül kijátszott szögletvariáció végén Alexis Mac Allister tálalt pontosan a magyar válogatott csapatkapitánya elé, aki bal lábbal, nagy magabiztossággal lőtte ki a jobb alsó sarkot.

A találat nemcsak a mérkőzés alakulása szempontjából volt kulcsfontosságú, hanem lélektanilag is: a Liverpool ezzel egyenlített összesítésben, majd végül 4–0-s győzelemmel, 4–1-es összesítéssel búcsúztatta a Galatasarayt.

Vezér a pályán, számokban is kiemelkedő

A Sofascore értékelése szerint 9,4-es osztályzatot kapott, amivel a mezőny egyik legjobbja volt. A középpályás 6 lövéssel próbálkozott, 70 passzából 56 volt pontos, egy tizenegyest is kiharcolt, emellett végig irányította a Liverpool játékát.

Nem véletlen, hogy az UEFA a mérkőzés legjobbjának választotta, a klublegendák, Steven Gerrard és Jamie Carragher pedig egyaránt elismerően beszéltek róla a lefújás után.

Helye van a legjobbak között

A teljesítményének köszönhetően Szoboszlai a Sofascore-nál bekerült a Bajnokok Ligája játékhétének álomcsapatába, amelyet portál értékelései alapján állítottak össze. A 4–4–2-es felállásban szereplő együttesben olyan klasszisok kaptak helyet, mint Raphinha, Robert Lewandowski vagy Harry Kane. Az UEFA sem ment el szó nélkül a magyar csillag teljesítménye mellett, és játékhét legjobb játékosa címre jelölte.

A magyar középpályás jelenléte ebben a társaságban is jelzi, milyen szintre jutott az elmúlt időszakban: nemcsak meghatározó embere a Liverpoolnak, hanem a kontinens elitjéhez tartozó teljesítményt nyújt. A Liverpool a negyeddöntőben a Paris Saint-Germain ellen folytatja szereplését, ahol Szoboszlai formája kulcsfontosságú lehet a továbbjutás szempontjából.

