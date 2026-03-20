Telkiben megrendezésre kerülő MLSZ Küldöttközgyűlésen a küldöttek több fontos kérdésben is döntést hoztak: egyhangú szavazással beválasztották az MLSZ elnökségébe Szalai Ádámot, a magyar válogatott jelenlegi segédedzőjét és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet módszertani igazgatóhelyettesét.

Szalai Ádám kulcsfontosságú szerepet kaphat az MLSZ-ben

A 86-szoros válogatott egykori támadó így már „belülről” segítheti a két szervezet munkájának minél szorosabb összehangolását.

A háttérben nemrég komoly kritikák is megfogalmazódtak: több klubvezető is bírálta a szövetséget a tavaly bejelentett, a jelenlegi átmeneti idény után életbe lépő „hazai szabály”, valamint az NSMI „ötmagyaros” ajánlása közötti ellentmondások és aránytalanságok miatt.

Szalai fontos szerepet kaphat a 2026-os szakmai és pénzügyi terv részeként elfogadott programban is, amely a 7 és 14 év közötti korosztállyal zajló szakmai munka minőségének javítását célozza. A már 2024-ben elindított kezdeményezést a jövőben tovább bővítenék.

A Real Madridot, a Schalkét és az FC Baselt is megjárt korábbi csatár már egy februrári interjúban hangsúlyozta az utánpótlás-nevelés fontosságát, külön kiemelve az akadémiai képzés és a korosztályos munka összehangolását, valamint az egységes képzési alapok kialakításának szükségességét.

Szalai Ádám nemcsak elnökségi tag, de alelnök is lehet?

Ezt az irányt Csányi Sándor is megerősítette: javaslata szerint Szalai harmadik alelnökként, kifejezetten az utánpótlásért felelős szakemberként csatlakozhat az elnökséghez.

„Tudom, hogy nem lesz egyszerű feladat"

Szalai Ádám megválasztása után így nyilatkozott:

„Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, szerintem az elmúlt pár évben sok mindenkivel találkoztam, mint a Módszertani Intézet igazgatóhelyettese, a célom az nem lehet más az elmúlt időszak jobbá tétele, az utánpótlásban, az utánpótlás és az első csapat együttműködésével. Tisztában vagyok az elmúlt 10-15 évnek a gazdasági helyzetével, és mindenképpen az a célom, hogy sokkal több fiatal jusson lehetőséghez, hogy az NB I-ben, külföldön és a válogatottban bemutatkozhasson. Tudom, hogy ez nem egy egyszerű feladat, erre rájöttem az elmúlt két évben, de szerintem az elmúlt években, az aktív pályafutásom során is bizonyítottam, hogy nehéz nálam elérni azt, hogy feladjam azt, amit célnak tűztem ki magam elé. És ez így is lesz a következő időszakban. Mégegyszer szeretném megköszönni az elnök úrnak és minden tagnak a lehetőséget, és szeretném a következő időben, közösen, mindenki véleményével együtt azon dolgozzunk, hogy még jobb legyen a magyar labdarúgás."

Az MLSZ küldöttközgyűlésén felszólalt Csányi Sándor, az MLSZ elnöke is, aki elmondta, hogy változások történtek a magyar válogatott szakmai stábjában, és kitért arra is, hogy nem mindenben értett egyet Marco Rossival.

Szalai Ádám nemrég interjút adott a Nemzeti Sportnak, ami után több kritika is érte Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet igazgatóhelyettesét, aki azonban tiszta vizet öntött a pohárba.

Frissítés! (13:00)

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Szalai Ádámot választotta az MLSZ harmadik, utánpótlásért felelős alelnökének a szervezet pénteki küldöttközgyűlésén Telkiben.

