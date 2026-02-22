Goal.com
Live
Szalai AdamMTI
Szabó Kristóf

Szalai Ádám elmondta a véleményét a “magyarszabályról” - a Fradit is dicsérte a korábbi válogatott támadó

A korábbi válogatott támadó, Szalai Ádám hosszú interjúban beszélt a magyar labdarúgás különböző aspektusairól, kiemelten a hazai szabályozásokról. A Sportintézet igazgatóhelyettese elmondta a véleményét Tóth Alex klubváltásáról, Dárda Pál kinevezéséről és a magyar akadémiákról.

A magyar válogatott korábbi csapatkapitánya az Inforádió Aréna című műsorában adott interjút, ahol sok minden más mellett Tóth Alex klubváltása is szóba került. A szakember gratulált a Ferencvárosnak a transzferhez, “mert ilyen jellegű átigazolások nem nagyon történtek, sőt, egyáltalán nem is volt rá példa, hogy egy ilyen fiatal játékos ekkora összegért Premier League-csapathoz igazoljon”. Szalai szerint ez a magyar válogatott számára is nagy löket lehet, és reméli, a jövőben is történnek majd ehhez hasonló klubváltások.

A sokat kritizált hazai szabályozások is szóba kerültek, Szalai Ádám szerint ezek a szabályok természetesen nem nyeri el mindenki tetszését, ám muszáj volt meghozni ezeket a döntéseket: “A szabályok nem születtek volna meg, ha az elmúlt években a fiatal vagy magyar játékosok játékpercei megfelelően alakultak volna”. A Sportintézet igazgatóhelyettese lemondta, nincs problémája azokkal a klubvezetőkkel, akik nemtetszésüket fejezték ki a szabályokkal kapcsolatban, mert gyakran előfordul, hogy a futball különböző szereplői másképpen gondolkodnak bizonyos dolgokról.

Szalai az interjúban beszélt az akadémiák szerepéről, Dárdai Pál újpesti kinevezéséről, az MLSZ és a sportirányítás elvárásainak különbségéről és a magyar válogatottról is, melyet az InfoRádió YouTube-csatornáján nézhetnek meg.

OTP Bank Liga NB I
MTK Budapest crest
MTK Budapest
BUD
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0