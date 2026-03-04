Szalai Ádám tiszta vizet öntött a pohárba: nem a Ferencváros ellen hozták a szabályokat

Szalai Ádám közleményét változtatás nélkül közöljük:

A tisztánlátás érdekében, valamint a mondatok kiragadásának és a nem teljes szövegkörnyezet használatának elkerülése végett szeretném egyértelművé tenni, hogy a jelen kérdés az akadémiával rendelkező klubok akadémiai támogatásának feltételeire vonatkozik.

Ezek a szabályozók nem járnak büntetéssel vagy kizárással, kizárólag az igénybe vehető támogatások teljes vagy egy részének elvesztését jelentik.

Amennyiben a klubok más elképzeléseket vallanak és más utat szeretnének bejárni, teljesen megértjük.

Amennyiben egy klub úgy dönt, hogy nem kíván öt magyar játékost pályára küldeni, vagy nem szeretné teljesíteni a produktivitási rendszerben meghatározott fiatal játékperceket, az az ő szuverén döntése.

A fiatal vagy honosított játékos akkor elfogadható megoldás, ha valódi hozzáadott értéket képvisel a magyar válogatott számára – erre volt is példa az elmúlt időszakban.

Az viszont nem elfogadható, ha olyan játékos honosításával próbálják kijátszani a magyar szabályt, és az igénybe vehető támogatás részét, aki várhatóan nem fog, vagy nem is játszhat a magyar válogatottban.

Egyszer és mindenkorra szögezzük le: egy sportember, aki a magyar válogatottat és a magyar labdarúgást képviseli – és képviselte – aligha hozna bármilyen szabályt bármely magyar klubcsapat ellen.

Különösen nem a Ferencváros ellen, amely évek óta a magyar labdarúgás egyik legmeghatározóbb szereplője.

“A Ferencvárosnak őszinte elismerésem,és nagy gratuláció jár, hogy hittek a fia-tal játékosaikban.”

– zárta gondolatait a Sportintézet igazgatóhelyettese.

Szalai Ádám feburárban már elmondta a véleményét a magyarszabályról, korábbi interjújában is a Ferencvárost dicsérte a korábbi magyar válogatott játékos.



