„Sokat beszélünk az Aranycsapatról és Puskásékról – talán már túl sokat is. Nem azért, mert ne lennének méltók rá, hanem mert ideje lenne új hősöknek és új sikereknek is megszületniük”

– kezdte Csányi Sándor, aki hozzátette, biztató jel, hogy már ott tart a magyar futball, hogy egy Bajnokok Ligája-meccset több válogatott játékosunk érdekeltségével nézhetnek a szurkolók.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Sallai Roland, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is pályára lépett, sőt utóbbi gólt is szerzett a Liverpool-Galatasaray BL-nyolcaddöntőben szerdán.

Változás a magyar válogatott szakmai stábjában, de továbbra is Marco Rossi a megfelelő ember

Az MLSZ-elnök kiemelte: bár sok vita övezi, szerinte egyértelműen a válogatott az ország első számú csapata. Úgy véli, még ha voltak is sikeresebb időszakok, és nem mindenben értett egyet Marco Rossival, továbbra is őt tartják a legalkalmasabb szövetségi kapitánynak. Az írek elleni vereség egyik kevésbé ismert következményeként a jövőben külön sportpszichológus segíti majd a csapatot, ami a hajrákban hozott döntések javítását szolgálhatja.

A világbajnoki selejtező kapcsán Csányi nem kertelt: szerinte nem a játékerő hiányzott a sikerhez, hanem saját hibák miatt maradt el a pótselejtező. Példaként említette az írországi kiállítást, a portugálok elleni hazai meccsen eladott labdát, valamint az írek elleni újabb, hosszabbításban elkövetett rossz döntéseket.

A jövőt illetően optimista, és bízik benne, hogy továbbra is az lesz a legnagyobb gond a válogatott meccsein, hogy kevés a hely a Puskás Arénában.

Megvan kötve az MLSZ keze

A szurkolókkal kötött megállapodás kapcsán megjegyezte: bár sok kritikát kapnak, a rasszizmus ügyében nincs mozgástér, ezért a FIFA előírásaihoz igazították a szabályzatot. Az elmúlt 12 évben 133 mérkőzésből 41 esetben indult fegyelmi eljárás, hét alkalommal zárt kapus büntetéssel – ezt mindenképp csökkenteni kell.

Szóba került a Csányi-Kubatov ellentét is

Az MLSZ elnöke a közgyülésen hangsúlyozta: a kluboknak be kell látniuk, hogy a további fejlődés kulcsa a meccsnapi bevételek és a játékoseladásokból származó összegek növelése.

Csányi beszámolt arról is, hogy egy NB I-es klub átlagos éves költségvetése jelenleg 5,4 milliárd forint. Bár a klubok tőkehelyzete stabil, sok esetben nullszaldóval vagy veszteséggel zárnak, és a meccsnapi bevételek továbbra is alacsonyak.

Kiemelte: fontos lenne az egyenlő feltételek biztosítása, különösen a támogatások elosztásában, ahol szerinte még vannak aránytalanságok. Bár tudna vitázni Kubatov Gáborral, ezt most nem tartotta szükségesnek, ugyanakkor jelezte, nem minden kérdésben értenek egyet.

Ilyen például a bevételek elosztása: az élvonalbeli klubok ugyan szeretnék a televíziós pénzeket teljes egészében maguk között szétosztani, de ezt szakmailag elfogadhatatlannak nevezte. Szerinte az utánpótlás támogatása nélkül a rendszer kiüresedne, és néhány év múlva nem lenne, aki az NB I-ben játsszon.

„Nem hozhatunk olyan döntést, amely az élvonalnak kedvez, de a magyar futball egészének árt”

– fogalmazott.

Csányi azt is kifogásolta, hogy egyes klubok képviselői a döntések megszavazása után a médiában bírálják azokat. Hangsúlyozta: a jelenlegi bevételi modell hosszú távon nem fenntartható, ezért elengedhetetlen a fiatal játékosok szerepeltetése, a jegybevételek növelése és a játékoseladások erősítése.

Mint mondta, a jelenlegi rendszer, amely 16 és 25 éves kor között kompenzálja a nevelőklubokat, korrekt egyensúlyt teremt, és van olyan egyesület, amely évente akár 180 millió forint bevételhez jut ebből.

Ahogy korábban már beszámoltunk, az MLSZ küldöttközgyűlése elnökségi tagnak választotta Szalai Ádámot, aki akár hamarosan az MLSZ alelnöke is lehet.

