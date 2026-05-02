Szalah megtörte a csendet sérülésével kapcsolatban: így áll most a visszatérése!

Az egyiptomi klasszis a múlt hétvégi, 3–1-es mérkőzésen sérült meg, és sántítva hagyta el a pályát, ami után komoly aggodalmak merültek fel az állapotával kapcsolatban. Mivel korábban már bejelentette, hogy az idény végén távozik a klubtól, egy hosszabb kihagyás azt is jelenthette volna, hogy már nem lép pályára többé liverpooli mezben.

Szalah közel a visszatéréshez?

Szalah azonban a közösségi oldalán edzés közben készült képet osztott meg péntek este, amivel egyértelműen jelezte: jó úton halad a felépülés felé. A fotó a Liverpool edzőközpontban készült, és arra utal, hogy a sérülése nem olyan súlyos, mint amilyennek elsőre tűnt – szúrta ki a Liverpool Echo.

Slot szerint Szalah felépülése jól halad, azonban a Manchester United ellen még nem játszik

A csapat vezetőedzője, Arne Slot ugyanakkor megerősítette, hogy Szalah még nem áll készen a hétvégi, Manchester United elleni rangadóra.

„Sérülés esetén mindig nagyon keményen dolgozik, hogy minél hamarabb visszatérjen. Általában gyorsabban épül fel, mint mások. Ez most egy kisebb sérülés, és számítunk rá a szezon hajrájában, de vasárnap még nem játszik”

– hangsúlyozta Slot.

Alisson sem játszik a Manchester United ellen

Nem csak Salah hiányozhat: a Liverpool első számú kapusa, Alisson Becker sem biztos, hogy pályára lép az Old Traffordon.

„Alisson még nem edzett velünk, de már közel van a visszatéréshez. Ma vagy holnap kiderül, hogy bekapcsolódhat-e az edzésekbe. Ha nem, akkor a jövő hét elején. Nagyon közel van, de nem akarunk kockáztatni”

– tette hozzá a holland szakember.

A Liverpool vasárnap 15:30-kor lép pályára a Manchester United otthonában, ezt követően a Chelsea-t fogadja, majd az Aston Villa vendége lesz, az idényt pedig a Brentford FC ellen zárja.

Szalah Gerrardnak is elmondta, hogy tervei szerint még pályára kép a Liverpoolban

Szalah a klublegendával, Steven Gerrard beszélgetve arról is beszélt, mikor térhet vissza:

„Rendben van a sérülésem. Az utolsó meccsen biztosan játszom, és remélhetőleg már előtte is visszatérek.”

