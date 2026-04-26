Sokk Liverpoolban: lehet, hogy ez volt Szalah búcsúja

Arne Slot szerint egyelőre kérdéses, hogy Mohamed Szalah pályára léphet-e még a szezonban a Liverpoolban, miután az egyiptomi támadó combhajlító-sérülés gyanújával idő előtt elhagyta a pályát a Crystal Palace FC elleni 3-1-re megnyert bajnokin.

A 33 éves klasszis az 59. percben jelezte, hogy fájdalmat érez bal lába hátsó részén, és le kellett cserélni. A közönség állva tapsolta meg a klublegendát, aki meghatottan, a stadion mind a négy oldala felé tapsolva köszönte meg a szurkolók támogatását.

A szélső márciusban jelentette be, hogy a mostani idény végén elhagyja a klubot, miután közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy felbontják a tavaly áprilisban aláírt szerződéshosszabbítás utolsó 12 hónapját. Ezzel kilenc év után zárul le a támadó anfieldi pályafutása.

Slot a mérkőzés után óvatosan fogalmazott a visszatéréssel kapcsolatban.

„Nem tudjuk – ez a legjobb válasz, amit adhatok. Ha azt mondom, van rá esély, abból az lesz a címlap, hogy van rá esély. Egyszerűen még nem tudjuk. Annyi biztos, hogy négy hét múlva véget ér a szezon, és már nincs sok mérkőzés hátra, ezért meg kell várnunk, milyen súlyos a sérülése, és hogy visszatérhet-e még” – mondta a holland vezetőedző.

Hozzátette, hogy Szalah példamutatóan vigyázott a testére egész karrierje során, ezért bízik benne, hogy a lehető legrövidebb idő alatt felépülhet.

„Egy dolgot biztosan tudok róla: mindig kiválóan figyelt a fizikai állapotára, ezért a minimálisan szükséges idő alatt fog felépülni. Reméljük a legjobbakat, és azt, hogy még rendelkezésre állhat az idény utolsó szakaszában” – fogalmazott Slot.

A Liverpoolnak már csak két hazai mérkőzése van hátra ebben az idényben: május 9-én a Chelsea, május 24-én pedig a Brentford ellen lép pályára az Anfielden.

Szalah eddig 440 mérkőzésen viselte a Liverpool mezét, ezeken 257 gólt szerzett, amivel a klub örökranglistáján a harmadik helyen áll, csupán Ian Rush és Roger Hunt előzi meg. Az idei szezonban 39 alkalommal lépett pályára.

