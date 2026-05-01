A holland szakember megerősítette, hogy Mohamed Szalah sérülése nem súlyos, ugyanakkor a támadó a hétvégi mérkőzésen még nem állhat rendelkezésre. Slot szerint az egyiptomi játékos a szezon végére visszatérhet, és hangsúlyozta: Szalah megérdemli a méltó búcsúztatást.

A kapushelyzettel kapcsolatban elmondta, hogy Alisson Becker közel áll a visszatéréshez, de még nem edzett a csapattal, ezért nem akarnak kockázatot vállalni. A vezetőedző szerint a Liverpool célja továbbra is a lehető legjobb bajnoki helyezés megszerzése és a Bajnokok Ligája-indulás biztosítása.

Slot ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a három egymást követő győzelem ellenére a csapat teljesítménye még elmarad attól a szinttől, amelyet elvárna. Úgy fogalmazott: a Liverpool játékban képes ennél jóval többre is, de a sérülések egész szezonban nehezítették a munkát.

Külön dicséret a magyar játékosoknak

A sajtótájékoztató egyik érdekes momentuma volt, amikor egy magyar újságíró a Liverpool magyar kötődésű játékosairól kérdezte Slotot.

A vezetőedző humorosan azzal kezdte válaszát, hogy „kedvenc magyar újságírója” van, majd Szoboszlai Dominikról, Kerkez Milosról és Pécsi Árminról is beszélt.

Szoboszlai Dominikról elmondta:

„Dom mindig rendelkezésre áll, amióta itt vagyok”, vagyis a magyar válogatott középpályás ezúttal is bevethető lesz a Manchester United ellen.

Kerkez Milos kapcsán Slot arról beszélt, hogy a játékos kisebb problémák miatt szerdán elhagyta az edzést, ugyanakkor várakozásai szerint pénteken vagy szombaton már újra edzhet a csapattal.

Pécsi Árminról különösen pozitívan nyilatkozott. A holland edző szerint a fiatal kapus „nagyon jó helyzetben van”, és az edzéseken annyira magabiztosan hozza ki hátulról a labdát, hogy társai olykor már bosszankodnak is emiatt, amikor megpróbálják letámadni.

Arra a kérdésre, hogy Pécsi bekerülhet-e a mérkőzés keretébe, Slot azt válaszolta: ez Alisson állapotától függ, de ha a brazil kapus rendelkezésre áll, akkor igen.

Wirtz fejlődéséről is beszélt

Slot külön méltatta Florian Wirtz fejlődését is. Bár megjegyezték neki, hogy a német támadó még nem szerzett gólt az élcsapatok ellen, a vezetőedző szerint Wirtz fejlődése egyértelmű és látványos.

Példaként a Crystal Palace elleni mérkőzés végét említette, amikor Wirtz a 93. percben még sprintelt, párharcot nyert, majd gólt szerzett. Slot szerint ez jól mutatja a játékos fizikai és mentális fejlődését.

A Liverpool vasárnap a Manchester United otthonában lép pályára a Premier League-ben, ahol a tét a Bajnokok Ligája-helyezések szempontjából is jelentős lehet.

