Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Távozik Szalah – de hova? Meglepő opciók kerültek elő

Az már biztos, hogy Mohamed Szalah nyáron elhagyja a Liverpoolt, de a következő állomáshelye továbbra is rejtély. Európa topklubjai mellett a szaúdi liga és az MLS is szóba került, miközben egy olasz visszatérés lehetősége is egyre komolyabban körvonalazódik.

Mi várhat a Mohamed Szalahra? A Liverpool legendája a szezon végén távozik a klubtól, ám egyelőre nem tudni, hol folytatja pályafutását.

A témában megszólalt Ibrahim Hassan, az egyiptomi válogatott szövetségi kapitányának testvére, egyben a nemzeti csapat technikai igazgatója is, aki az On Sports csatornának adott interjúban beszélt Szalah jövőjéről. A lehetséges opciók között európai és egzotikus célpontok egyaránt szerepelnek, sőt, egy olasz visszatérés lehetőségét sem zárta ki.

„Momo jövője? Én jobban örülnék, ha Európában maradna. Hallottam ajánlatokról a Paris Saint-Germain, a Bayern Munich és Serie A-klubok részéről is. Ha az MLS-be menne, túl messzire kerülne a reflektorfénytől. Ugyanúgy nem követnénk már, mint most Lionel Messit – én például már nem is nézem a meccseit. Ha nem kap európai ajánlatot, akkor a szaúdi liga is jó lehetőség lehet, főleg olyan nevekkel, mint Cristiano Ronaldo” – fogalmazott.

Az egyiptomi klasszis iránt valóban komoly az érdeklődés: a PSG és a Bayern mellett több Premier League-klub is szívesen szerződtetné. Ugyanakkor Szalah korábban jelezte, hogy a Chelseanél eltöltött időszaka után a Liverpoolt szeretné utolsó angliai klubjaként.

A kérők között az olasz élvonal nagyágyúi is feltűntek: az Inter Milan és a Juventus is figyelemmel követi a helyzetét – utóbbinál Luciano Spalletti kifejezetten nagyra tartja a játékost. Mindezek mellett azonban a legnagyobb eséllyel éppen a Roma próbálhatja visszacsábítani korábbi közönségkedvencét az olasz bajnokságba – igaz, ennek komoly anyagi akadályai lennének.

