Bár rendkívül szoros maradt a kötelék Szalah és a Roma-drukkerek között, mivel az egyiptomi csatár közönségkedvenccé nőtte ki magát a klubnál töltött két éve alatt (2015-2017), kevés az esély a visszatérésére.

Az angol sajtóértesülések szerint ugyan az AS Roma is ott szerepel azon klubok között, amelyek szerződtethetik Szalaht, az olasz média egy fontos részletet tudott meg.

A Gazzetta dello Sport infomációi szerint a klubtulajdonos Friedkin Csoport egy új fizetési szabályt vezet be a fenntarthatóbb működés érdekében. Eszerint minden új játékos szezononként maximum 4 millió eurós fizetést kaphat.

Márpedig ezen összeg és Szalah Liverpoolban kapott, évenkénti bruttó 20 millió eurós bére között tetemes a különbség.

Ezzel szemben a szaúdi al-Ittihad és al-Nasszr, valamint az amerikai San Diego már sokkal inkább megengedheti magának az egyiptomi klasszis fizetését. Sőt, előbbi két klub állítólag még meg is emelné Szalah bérét.