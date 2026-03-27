Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a román válogatott 1-0-s vereséget szenvedett Törökországtól az isztambuli vb-pótselejtezőn, így keleti szomszédunk vb-álmai szertefoszlottak, Törökroszág pedig Koszovó ellen harcolhatja ki a vb-részvételt jövő hét kedden.

A vb-kiesés után már biztos, hogy Mircea Lucescu távozik a román válogatott kispadjáról. A 80 éves szövetségi kapitány 2024 augusztusában vállalta el a román kispadot, szerződése 2026 júliusáig szól, és biztosan nem hosszabbítanak vele szerződést.

A román szövetség már meg is találta Lucescu utódját

A Digi Sport exkluzív beszámolója szerint nemrég olyan információk láttak napvilágot, hogy a Román Labdarúgó-szövetség és Gheorghe Hagi már megállapodtak egy 10 éves projektben. A hírek szerint a „Király” nemcsak szövetségi kapitány lenne, hanem ő irányítaná a román futball „reformját” is.

A Digisport studiójában a mérkőzés után heves vita bontakozott ki azzal kapcsolatban, hogy valóban jó ötlet-e 10 évet adni Haginak.

„Nézd, megpróbálják megadni az időt Gica Haginak a válogatottnál, 10 évet – legalábbis ezt hallottam”

– nyilatkozta Radu Naum, az Euro Fotbal műsorvezetője a Törökország–Románia meccs után.

A stúdióban azonban nem fogadták kitörő örömmel a hírt

Gica Craioveanu Naummal szemben azonban szkeptikus volt:

„Radu, legyünk őszinték. Ez lehetetlen! Kikapsz egy meccset Gibraltártól… Senkinek nincs türelme, ha nincsenek eredmények.”

Ellenvéleményt fogalmazott meg Adrian Mutu is:

„Ez nem normális!”

– mondta, miután hallott az óriási szerződésről.

„Ilyen még nem volt a világfutballban. Tíz évet nem töltött senki a román válogatott élén még 1923-ban sem, amikor az első történelmi meccset játszották Törökország ellen. Didier Deschamps is 10 évet töltött a francia válogatottnál, de az ő szerződését is többször meghosszabbították.”

– hangsúlyozta Cristian Geambasu.

Marius Lacatus sem hiszi, hogy bármelyik román szövetségi kapitány – bárki legyen is – egy évtizedes szerződést kaphatna. A „Fenevad” szerint csak az eredmények tarthatnak meg egy edzőt a posztján:

„Ha nem jutsz ki egy Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra, nem hiszem, hogy lenne olyan szövetség a világon, amely azt mondaná: hosszabbítsunk szerződést, ha ez a célod (a kijutás).”

Hagi második korszaka jöhet a román válogatottnál

Hagi röviddel játékos-pályafutása befejezése után már volt szövetségi kapitány, ám mindössze három hónapig maradt szövetségi kapitány: a Szlovénia elleni, elveszített 2002-es vb-pótselejtező után menesztették.

Ezt követően több klubnál is dolgozott: ült a Bursaspor, a Galatasaray, a Poli Timisoara, az FCSB és a Viitorul (ma Farul Constanța) kispadján is.

Március közepén Hagi újabb lépést tett a kapitányi poszt felé: eladta a Farul többségi tulajdonrészét Gica Popescunak, így már semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy visszatérjen a válogatotthoz.

„Most Gicán (Popescu) a nyomást, én pedig a munkámra koncentrálok, arra, amit a legjobban szeretek: az edzősködésre. A szakmai rész az én dolgom”

– nyilatkozta Hagi a Törökország–Románia mérkőzés előtt.

Frissítés!

A román szurkolók a vb-búcsú után nekiestek a válogatottnak.

