Mint ismert, a román válogatott 1-0-s vereséget szenvedett Törökország ellen csütörtök este Isztambulban a világbajnoki pótselejtezők elődöntőjében, így mostmár biztos, hogy keleti szomszédunk nem lesz ott a 2026-os vb-n.

A román szurkolók természetesen csalódottan vették tudomásul, hogy hazájuk válogatottja nem lesz ott a világbajnokságon, többen nem tetszésüknek adtak hangot a közösségi médiában:

„Nem játszottunk jól”

– kontstatálta a török elleni mérkőzést az egyik hozzászóló. Egy pesszimistább társa szerint viszont nem történt semmi váratlan a törökök ellen:

„Hát… gyakorlatilag ez a román válogatott mottója évek óta…”

Az FRF elnökének fejét követelik

Többen Razvan Burleanu, azaz a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) elnökének lemondását követelték:

„Normális esetben Burleanu-nak le kellene mondania!!”

„Nem tudom hányadik kvalifikációt veszítették el, és eddig miért nem mondott le?”

„Már 10 éve le kellett volna mondania.”

Volt, aki szerint amúgy sem lett volna pénze elutazni a világbajnokságra a román válogatottnak:

„És amúgy nem volt pénzünk kerozinra az amerikai útért sem.”

Sokan az ötlettelen, passzív játék miatt vették elő a román válogatott játékosait:

„Nem értem, hogy 0–1-nél miért mi passzolgatunk hátra és húzzuk az időt.”

„Bármelyik tisztességes csapat az egész csapattal a kapu előtt lett volna 0–1-nél.”

„Lucescu [ a román válogatott szövetségi kapitánya, a szerk] szeret antifocit játszani…”

Sokak szerint viszont papírforma eredmény született:

„Ez lett volna hír, ha mi jutunk tovább.”

„Remélem, nem sokan vannak köztünk, akik tényleg azt hiszik, hogy lett volna esélyünk. 1–0 rendben van.”

„Nem játszottunk annyira rosszul. Arra számítottam, hogy jobban kikapunk…”

Mások szerint viszont súlyos problémák vannak a román labdarúgással:

„…és van egy csapatunk, ami gyakorlatilag nem focizik, nem mutat semmit.”

„Az eredmények hűen tükrözik, hogy a román futball por, hulladék, és katasztrofálisan gyenge”

„ahol az arrogancia, a manele, a vagányság és a kapcsolatok számítanak csak.”

A Digisport információi szerint nem marad következmények nélkül a román vb-búcsú, hiszen távozik a válogatott szövetségi kapitánya, és egy régi ismerős ül le a kispadra.

