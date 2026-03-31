A vb‑kiesés és a magyar példa

Románia 1–0‑ra kikapott Törökországtól a világbajnoki selejtező rájátszásában, így nem jutott ki az 2026‑os vb‑re. Mircea Sandu – aki 1990 és 2014 között volt a szövetség élén – a kudarc kapcsán elmondta, hogy szerinte a román futball nem a megfelelő irányba halad, és példának hozta fel a Magyarországot és a Ferencvárost, mint jól szervezett és strukturált rendszert:

„Nézzék meg a magyarokat! Nézzék meg a Ferencvárost! Ott látni, hogy a klubok és az utánpótlás rendben van. Nálunk ez hiányzik.”

Kritika a jelenlegi vezetés felé

Sandu szerint a szövetségi vezetés és a szakmai stáb felelőssége nagy: szerinte a jelenlegi felépítés inkább hasonlít egy vállalatéhoz. A jelenlegi vezetők távol állnak a futball lényegétől, és nem is a sportból jöttek.

Szerinte ez is hozzájárul a válogatott sikertelenségéhez, mert hiányzik a tiszta, sportközpontú gondolkodás.

Kik a felelősök?

A volt elnök szerint a legfőbb felelősök a szövetség jelenlegi döntéshozói, akik nem készítettek megfelelő stratégiát, nem építették ki a hosszú távon sikeres utánpótlásrendszert, és emiatt Románia mindig lemarad a versenytársakhoz képest.

A magyar példával érzékelteti: ahol a rendszer jól szervezett, ott a nemzeti csapat is versenyképesebb.

Hagi lehet a megoldás a román válogatottnál

A még hivatalban lévő szövetségi kapitány Mircea Lucescu, a válogatott vasárnapi edzésen rosszul lett, és kórházba került.

A történtek fényében egyre valószínűbb, hogy utódja Gheorghe Hagi lesz. Lucescu legjobb esetben is csak a nyári világbajnokságig maradt volna a válogatottnál, ám az elmaradt kijutás és a váratlan rosszullét miatt már most eldőlt, hogy Isztambulban vezette utoljára a román csapatot.

A román szövetség (FRF) nyíltan Hagi-t szemelte ki a válogatott élére, aki a román futball történetének egyik legnagyobb játékosaként ismert. Érdekesség, hogy Hagi-t először Mircea Sandu nevezte ki a román válogatott szövetségi kapitányának 2001-ben, röviddel pályafutása befejezése után. Akkor Hagi rövid ideig vezette a csapatot: elvesztett egy rájátszást Szlovénia ellen, majd Sandu döntött a menesztéséről.

A 2026-os világbajnokság előtt most ismét felmerült a neve, és Sandu szerint Hagi nemcsak a felnőtt válogatottat, hanem az utánpótlás-csapatokat is képes lehet új életre kelteni, hosszú távon pedig strukturált, győztes mentalitású rendszert építhet a román futballban.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.