Goal.com
Live
Mircea Lucescu
C. Kovács Attila

Edzésen esett össze a román válogatott szövetségi kapitánya, rohammentő szállította kórházba

Mircea Lucescu szövetségi kapitány összesett a román válogatott edzésén, és rohammentő szállította kórházba, az állapota stabil. Mutatjuk a részleteket.

Mi történt Lucescuval?

Angol kiadásunk beszámolója szerint Mircea Lucescu a román válogatott edzésén lett rosszul. 

A szövetségi kapitányt azonnal Bukarestbe szállították kórházba, állapota jelenleg stabil – erősítette meg a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) a Reutersnek

Az FRF közleményéből az is kiderül, hogy Lucescu alapos kivizsgáláson esik át a bukaresti kórházban, és egy ideig orvosi megfigyelés céljából ott is fogják tartani.

A román orvosok szerint Lucescu nem szívinfarktust szenvedett, az elsődleges diagnózis szerint terhelés vagy stressz okozta ájulásról (szinkópe) lehet szó. Az elsősegélyt segítője, Florin Constantinovici nyújtotta.

A román válogatott kedden meccset játszik

A román válogatott kedden Szlovákia ellen játszik felkészülési mérkőzést, keleti szomszédunkat valószínűleg Lucescu segítője, Florin Constantinovici fogja irányítani.

A román válogatott csütörtökön 1-0-s vereséget szenvedett a törökök elleni vb-pótselejtezőn, ezzel elvesztette minden esélyét, hogy ott legyen a 2026-os világbajnokságon.

A vb-búcsú után az is szóba került, hogy Lucescu legkésőbb a nyáron távozik a román válogatott kispadjáról, a 80 éves szövetségi kapitány helyét pedig Gheorghe Hagi veheti át. 

Korábban arról is írtunk, hogy rengeteg támadás érte a román válogatottat az elbukott vb-pótselejtező után. 

Frissítés! (15:19)

Lucescu a bukaresti Sürgősségi Egyetemi Kórházban van, ahol az FRF közlése szerint „diagnosztikai vizsgálatokon és terápiás beavatkozásokon esik át a szívritmusának stabilizálása érdekében”.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Hirdetés