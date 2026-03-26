Rodri visszatért. Miután saját elmondása szerint egy „mini előszezonnal” hozta magát újra csúcsformába, a Manchester City középpályása ismét a spanyol válogatott rendelkezésére áll a nyári világbajnokság előtti utolsó nemzetközi szünetben. Bár a fókuszban most a nemzeti csapat áll, a 29 éves játékos jövője megkerülhetetlen téma a sajtóban – különösen azután, hogy korábban már szárnyra kaptak a hírek, miszerint a Real Madrid élénken érdeklődik a megszerzése iránt.

Szerződéshosszabbítás vagy visszatérés Spanyolországba?

Rodri jelenlegi megállapodása 2027. június 30-ig érvényes Manchesterben. Ez azt jelenti, hogy a nyáron már csak egy év marad hátra a kontraktusából, ami kritikus ponthoz érkezett: a Citynek vagy sikerül hosszabbítania legfontosabb láncszemével, vagy értékesítenie kell, hogy elkerülje az ingyen távozás kockázatát.

A középpályás a Radioestadio Noche műsorában beszélt a helyzetéről:

„Még egy év van hátra a szerződésemből, szóval egy ponton le kell ülnünk és beszélnünk kell” – ismerte el a spanyol klasszis.

Ez az bizonytalanság nem újkeletű, hiszen már korábban is felmerült, hogy a Manchester City Adam Whartonnal pótolhatná Rodrit, amennyiben a spanyol a távozás mellett döntene.

„Madrid nem egy zárt ajtó”

A beszélgetés legrobbanékonyabb pontja az volt, amikor a Real Madrid esetleges megkereséséről kérdezték. Annak ellenére, hogy Rodri korábban a városi rivális Atlético Madridban játszott, válasza korántsem volt elutasító, sőt, megerősítette azokat a véleményeket, miszerint egyszer szívesen visszatérne a spanyol fővárosba.

„Annak ellenére, hogy az Atléticóban játszottam, a Madrid nem egy zárt ajtó számomra. A legnagyobb kluboknak nem lehet nemet mondani” – fogalmazott kendőzetlen őszinteséggel.

Bár Rodri szavai spekulációra adnak okot, jelenleg nincs jele annak, hogy a Real Madrid azonnali lépéseket tervezne. A királyi gárda a hírek szerint nem tekinti elsődleges célpontnak a spanyol irányítót a következő átigazolási időszakban, Rodri nyilatkozata így egyelőre inkább elméleti síkon mozog.

