Goal.com
Live
Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Bózsik Tamás

A Real Madridnak már nem kell Rodri, ám egy angol középpályás annál inkább

A spanyol sajtó már azt rebesgeti, hogy a Királyiak lemondtak a 2024-es Aranylabda-győztesről.

Már nem szerepel a Real Madrid kívánságlistáján Rodri - tudta meg az AS. Bár a portál szerint a madridiak mindenképpen szeretnék megerősíteni a középpályájukat, ezt egy fiatal tehetséggel szeretnék megtenni, aki passzol a klub utóbbi időben bevezetett átigazolási politikájához.

Ennek megfelelően a Real Madrid Rodri helyett már a PSG-ben szereplő Vitinháért, az AZ Alkmaarban pallérozódó Kees Smitért és a Crystal Palace gyémántjáért, Adam Whartonért érdeklődik a legélénkebben. 

Ettől függetlenül a Manchester City középpályásának jövője továbbra is bizonytalan, a szerződése ugyanis 2027-ben lejár. Bár a manchesteriek azon vannak, hogy hosszabbításra bírják a spanyol játékost, ebben nincs segítségükre Pep Guardiola vezetőedző szintén kérdéses maradása. 

Mindenesetre az angol és a spanyol csapat szerdán a pályán, és nem a tárgyalóasztal mellett találkozik egymással: a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében mérkőzik meg a két fél. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0