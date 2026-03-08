A Real Madridnak már nem kell Rodri, ám egy angol középpályás annál inkább

Már nem szerepel a Real Madrid kívánságlistáján Rodri - tudta meg az AS. Bár a portál szerint a madridiak mindenképpen szeretnék megerősíteni a középpályájukat, ezt egy fiatal tehetséggel szeretnék megtenni, aki passzol a klub utóbbi időben bevezetett átigazolási politikájához.

Ennek megfelelően a Real Madrid Rodri helyett már a PSG-ben szereplő Vitinháért, az AZ Alkmaarban pallérozódó Kees Smitért és a Crystal Palace gyémántjáért, Adam Whartonért érdeklődik a legélénkebben.

Ettől függetlenül a Manchester City középpályásának jövője továbbra is bizonytalan, a szerződése ugyanis 2027-ben lejár. Bár a manchesteriek azon vannak, hogy hosszabbításra bírják a spanyol játékost, ebben nincs segítségükre Pep Guardiola vezetőedző szintén kérdéses maradása.

Mindenesetre az angol és a spanyol csapat szerdán a pályán, és nem a tárgyalóasztal mellett találkozik egymással: a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében mérkőzik meg a két fél.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.