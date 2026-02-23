Elindul a licitháború? A Real és a Barca is lecsapna Rodrira

A Bild szerint egyre erősödnek az átigazolási pletykák Rodri jövőjével kapcsolatban: spanyol sajtóhírek szerint a Real Madrid és az FC Barcelona is élénken érdeklődik a Manchester City középpályása iránt. A manchesteriek vezetőedzője, Pep Guardiola azonban egyértelművé tette: mindent megtenne, hogy megtartsa kulcsemberét.

A katalán szakember a Newcastle elleni bajnoki előtt beszélt a spanyol válogatott futballista jövőjéről, és nem rejtette véka alá a véleményét.

„Nagyon szeretném, ha maradna. Rodri az Rodri. Minél idősebb lesz, annál bölcsebb, és annál jobban érti a játékot” – fogalmazott Guardiola.

Guardiola áradozott a középpályásról

A City menedzsere külön kiemelte, hogy az ilyen karakterű játékosok kulcsszerepet játszanak a sikerekben.

„Vannak futballisták, akik a nagy színpadokon és nehéz helyzetekben mutatják meg magukat. Rodri közéjük tartozik. Mint Bernardo Silva, mint Rúben Dias és sokan mások, akikkel korábban dolgoztam. Nagy egyéniségek nélkül nem érhettük volna el azt, amit elértünk” – mondta.

Rodrit szerződése 2027 nyaráig köti a Manchester Cityhez, ennek ellenére Spanyolországban folyamatosan napirenden van az esetleges klubváltása. A beszámolók szerint a Real Madridnál szerepel a rövid listán, de Barcelonában is potenciális nyári célpontként tekintenek rá.

Guardiola jövője kulcskérdés lehet

A helyzetet bonyolítja, hogy Angliában továbbra is kérdőjelek övezik Guardiola jövőjét. Bár a tréner szerződése szintén 2027-ig érvényes, egyes hírek szerint a szezon végén akár távozhat is Manchesterből.

Ez Rodri döntésére is hatással lehet, hiszen a 29 éves középpályás Guardiola egyik legfontosabb embere a pályán. Az utóbbi időszakban ugyan sérülések is hátráltatták, a Citynél azonban világos az álláspont: ha a katalán edző marad, mindenképpen meg akarja tartani a spanyol irányítót.

A nyári átigazolási időszak így könnyen az egyik legizgalmasabb kérdést hozhatja a topligákban: sikerül-e a Manchester Citynek megtartania kulcsemberét, vagy a spanyol gigászok egyike lecsap rá.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.