Robertson Szoboszlai hibájáról: "Egész szezonban fantasztikusan teljesít, de ez elfogadhatatlan"

Andy Robertson nem rejtette véka alá a véleményét Szoboszlai Dominik súlyos hibájáról, amelyet a Liverpool a Barnsley ellen követett el az FA-kupa harmadik fordulójában. A skót balhátvéd „elfogadhatatlannak” nevezte az esetet, sőt azt is felvetette, hogy a szurkolók elismerése talán „a fejébe szállt” a magyar középpályásnak.

Szoboszlai hétfő este kulcsszereplő volt a mérkőzésen – jó és rossz értelemben egyaránt. Ő szerezte a találkozó első gólját egy elképesztő távoli lövéssel, amely védhetetlenül vágódott a felső sarokba. Jeremie Frimpong újabb látványos találata után azonban Szoboszlai egy súlyos hibával visszahozta a meccsbe az ellenfelet.

A Liverpool kulcsjátékosa saját tizenhatosán belül próbálta hazagurítani a labdát Giorgi Mamardashvili kapusnak, ám a sarokpassz rövidre sikerült, így Adam Phillips könnyedén az üres kapuba lőhetett. A Barnsley menedzsere, Conor Hourihane egyenesen „tiszteletlennek” nevezte a jelenetet, hozzátéve:

„Chelsea vagy Arsenal ellen nem csinál ilyet.”

Robertson is hasonlóan keményen fogalmazott a 4–1-es győzelem után.

„Az a legfrusztrálóbb, hogy Dom előtte futott egy elképesztő, 60 méteres sprintet” – kezdte értékelését a skót védő. „Megkapja a Kop tapsát, és nem tudom, talán ez egy kicsit a fejébe szállt.”

„Most már nevethetünk rajta, de ilyen gólt kapni elfogadhatatlan. Dom ezt pontosan tudja. Egész szezonban fantasztikus teljesítményt nyújt, most is nagyon jól játszott. Egyszerűen kihagyott a koncentrációja, az ilyen hibákat nem engedhetjük meg magunknak a hatoson belül.”

Robertson szerint a csapat kapusa sem volt boldog az esettől:

„Nem hiszem, hogy Gio Mamardashvili túlzottan örült volna. Ő is kapott gól nélkül akarja lehozni a meccset, ahogy a védelem is. Ez visszahozta őket a meccsbe, sokáig 2–1 volt, ami idegessé tette a találkozót számunkra, de végül megoldottuk.”

A balhátvéd elárulta, hogy a csapattársak azonnal jelezték Szoboszlainak a hibát.

„Mindannyian mondtunk neki valamit ott helyben, ő pedig felismerte a hibát és a szünetben bocsánatot kért. Ha van valaki, akinek a teljesítményét aligha lehet kritizálni ebben a szezonban, az Dom. Minden meccsen száz százalékot nyújtott, de ez a kihagyás egyszerűen nem fér bele. Az igazán nagy meccseken ilyesmit nem engedhetünk meg magunknak.”