A Liverpool hétfő esti, Barnsley elleni 4-1-es FA-kupa-győzelme papíron simának tűnhet, ám a látottak alapján Arne Slot csapata korántsem nyújtott meggyőző teljesítményt. A mérkőzés egyik legvitatottabb pillanata Szoboszlai Dominik nevéhez fűződik, aki egy érthetetlen mozdulattal hozta nehéz helyzetbe csapatát.

A magyar válogatott csapatkapitánya pedig jól kezdte az összecsapást, hiszen korábban egy egészen elképesztő gólt lőtt a Barnsley ellen, ami után úgy tűnt, ő lesz az este hőse. Azonban a saját tizenhatosán belül bemutatott, felesleges sarkazása – amiből végül a korábbi Liverpool-akadémista, Adam Phillips szerzett gólt – mindent megváltoztatott.

Ally McCoist: „Ilyet egy profi nem csinál”

A talkSPORT és a TNT Sports szakértője, Ally McCoist élő adásban fejezte ki döbbenetét a látottak kapcsán. A korábbi skót legenda szerint Szoboszlai megmozdulása a tiszteletlenség határát súrolta.

„Őszintén gondolom, hogy ezt nem csinálja meg, ha a Chelsea vagy a Manchester United az ellenfél. Vajon megteszi 0-0-nál? Vagy csak azért csinálta, mert előtte lőtt egy hihetetlen gólt? Csak maga Szoboszlai tudja, hogy ez tiszteletlenség volt-e vagy sem” – kezdte dühösen McCoist.

A szakértő szerint az ilyen jellegű könnyelműség megengedhetetlen ezen a szinten:

„Egy profi futballistától ez nem más, mint nevetséges. Futballnyelven szólva: ezt nem lett volna szabad megtennie. Bármilyen szinten is játszanak gyerekek, nekik is azt tanítják, hogy ez az az egy dolog, amit soha ne csinálj. Ez az egyik legnagyobb hiba, amit hosszú, hosszú ideje láttam. Hogy arrogancia volt-e? Nem tudom. Ostobaság? Az igen!”

Slot sem ment el szó nélkül a hiba mellett

Bár a Liverpool továbbjutott, Arne Slot vezetőedző is kritikusan fogalmazott a hiba után, kiemelve, hogy a felesleges kockázatvállalás majdnem megbosszulta magát. A csapat játéka helyenként amatőrnek tűnt a harmadosztályú ellenféllel szemben, és olyan játékosok, mint Cody Gakpo vagy Joe Gomez sem tudtak élni a lehetőséggel.

A drukkerek reakciója azonban még a szakértőkénél is hevesebb volt. A közösségi médiában elszabadultak az indulatok, és sajnálatos módon a szurkolók egy része már Szoboszlai családját is célba vette a fenyegetéseivel a baki után.

Forrás: TalkSport