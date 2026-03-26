A „kötelező” igazolás: A Real Madrid aktiválja a záradékot, Nico Paz visszatér a Bernabéuba

A Real Madrid vezetősége meghozta a döntést: Nico Paz, a Como 10-ese jövő nyáron visszatér a spanyol fővárosba.

A 9 milliós „ajándék”

Bár Nico Paz jelenlegi piaci értékét a szakértők 60 és 70 millió euró közé teszik, a Real Madrid egy korábbi zseniális alkunak köszönhetően töredékáron szerezheti vissza saját neveltjét. A Como és a Real közötti megállapodás értelmében a madridiak: 2026 nyarán 9 millió euróért, 2027 nyarán pedig már 11 millió euróért hozhatják csak haza Paz-t.

A lombardiai klub, látva az argentin középpályás elképesztő fejlődését, megpróbálta aktiválni záradékokat (cserébe egy 50%-os későbbi eladási részesedést kínálva), de a Real Madrid válasza minden alkalommal határozott elutasítás volt. Ez a fajta tudatos építkezés nem újkeletű Madridban: korábban is láthattunk már rögös utat bejáró tehetségeket, elég csak felidézni, hogyan jutott el az Arsenal-próbajáték és az önbizalomhiány után a csúcsra Federico Valverde.

Gazdasági érdek: A profitmaximalizálás

A Marca beszámolója szerint a Real Madrid nem akarja hagyni, hogy kicsússzon a kezéből egy ekkora érték. Spanyolországi jelentések szerint már ezen a nyáron 60 millió euró feletti ajánlatok érkezhetnek a játékosért.

„Nico Paz visszahozatala egy olyan küldetés, amelyet mindenképpen teljesíteni kell. Ez egy elérendő cél és egy mérföldkő, hogy a klub visszaszerezze a 100%-os kontrollt egy olyan játékos felett, aki hatalmas fejlődési potenciált mutatott a legmagasabb szinteken” – írja a spanyol lap.

Ha a Madrid aktiválja a 9 milliós záradékot, teljes mértékben ők rendelkeznek majd a játékos jövőjéről, és egy esetleges továbbértékesítés esetén a teljes vételár az ő kasszájukba folyik be. Ez a tőke kulcsfontosságú lehet a keret további frissítéséhez, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a Real Madrid továbbra is élénken érdeklődik a Chelsea sztárja, Enzo Fernández iránt.

Sportszakmai dilemmák: Bellingham és Arda Güler árnyékában

Bár a gazdasági logika egyértelmű, a sportoldal már összetettebb. Nico Paznak olyan nevekkel kellene megküzdenie a csapatba kerülésért, mint Jude Bellingham, Arda Güler vagy Brahim Díaz.

A szabályok értelmében a Real Madrid nem adhatja el Pazt azonnal ugyanabban az átigazolási időszakban, amelyben visszavásárolta. Ez azt jelenti, hogy az argentin tehetségnek legalább a szezon elejét Madridban kell töltenie, ahol bizonyítania kell az aktuális vezetőedzőnek.

A jövő nyár tehát sorsfordító lesz: Nico Paz vagy a Real Madrid új generációjának alapkövévé válik, vagy a klubtörténet egyik legnagyobb üzleti húzásaként értékesítik tovább egy későbbi ablakban. Egy biztos: a Como 10-ese kinőtte az olasz kiscsapatot, és készen áll a világelitre.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
