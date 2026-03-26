A „kötelező” igazolás: A Real Madrid aktiválja a záradékot, Nico Paz visszatér a Bernabéuba

A 9 milliós „ajándék”

Bár Nico Paz jelenlegi piaci értékét a szakértők 60 és 70 millió euró közé teszik, a Real Madrid egy korábbi zseniális alkunak köszönhetően töredékáron szerezheti vissza saját neveltjét. A Como és a Real közötti megállapodás értelmében a madridiak: 2026 nyarán 9 millió euróért, 2027 nyarán pedig már 11 millió euróért hozhatják csak haza Paz-t.

A lombardiai klub, látva az argentin középpályás elképesztő fejlődését, megpróbálta aktiválni záradékokat (cserébe egy 50%-os későbbi eladási részesedést kínálva), de a Real Madrid válasza minden alkalommal határozott elutasítás volt. Ez a fajta tudatos építkezés nem újkeletű Madridban: korábban is láthattunk már rögös utat bejáró tehetségeket, elég csak felidézni, hogyan jutott el az Arsenal-próbajáték és az önbizalomhiány után a csúcsra Federico Valverde.

Gazdasági érdek: A profitmaximalizálás

A Marca beszámolója szerint a Real Madrid nem akarja hagyni, hogy kicsússzon a kezéből egy ekkora érték. Spanyolországi jelentések szerint már ezen a nyáron 60 millió euró feletti ajánlatok érkezhetnek a játékosért.

„Nico Paz visszahozatala egy olyan küldetés, amelyet mindenképpen teljesíteni kell. Ez egy elérendő cél és egy mérföldkő, hogy a klub visszaszerezze a 100%-os kontrollt egy olyan játékos felett, aki hatalmas fejlődési potenciált mutatott a legmagasabb szinteken” – írja a spanyol lap.

Ha a Madrid aktiválja a 9 milliós záradékot, teljes mértékben ők rendelkeznek majd a játékos jövőjéről, és egy esetleges továbbértékesítés esetén a teljes vételár az ő kasszájukba folyik be. Ez a tőke kulcsfontosságú lehet a keret további frissítéséhez, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a Real Madrid továbbra is élénken érdeklődik a Chelsea sztárja, Enzo Fernández iránt.

Sportszakmai dilemmák: Bellingham és Arda Güler árnyékában

Bár a gazdasági logika egyértelmű, a sportoldal már összetettebb. Nico Paznak olyan nevekkel kellene megküzdenie a csapatba kerülésért, mint Jude Bellingham, Arda Güler vagy Brahim Díaz.

A szabályok értelmében a Real Madrid nem adhatja el Pazt azonnal ugyanabban az átigazolási időszakban, amelyben visszavásárolta. Ez azt jelenti, hogy az argentin tehetségnek legalább a szezon elejét Madridban kell töltenie, ahol bizonyítania kell az aktuális vezetőedzőnek.

A jövő nyár tehát sorsfordító lesz: Nico Paz vagy a Real Madrid új generációjának alapkövévé válik, vagy a klubtörténet egyik legnagyobb üzleti húzásaként értékesítik tovább egy későbbi ablakban. Egy biztos: a Como 10-ese kinőtte az olasz kiscsapatot, és készen áll a világelitre.



