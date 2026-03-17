Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Federico ValverdeGetty Images
Horváth Róbert Gábor

Arsenal-próbajáték és önbizalomhiány után a csúcsra – Federico Valverde története

Éveken át Federico Valverde volt a Real Madrid „néma motorja”: az a játékos, aki fut mások helyett is, betömi a réseket, és ritkán kerül a címlapokra. A közelmúltban azonban egyetlen este elég volt ahhoz, hogy a reflektorfény középpontjába kerüljön.

A madridi Santiago Bernabéuban a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén az uruguayi középpályás mesterhármast szerzett a Manchester City ellen, ezzel 3–0-s előnyhöz segítve csapatát. Ez volt pályafutása első triplája klub- és válogatott szinten is. A meccs után Valverde egy spontán tiszteletkörrel ünnepelt, majd a meccslabdát kisebbik fiának, Bautistának adta át egy családi fotó erejéig a stadion parkolójában.  

A „Pajarito” története  

Valverde Montevideóban, szerény körülmények között nőtt fel. Édesapja kaszinóban dolgozott biztonsági őrként, édesanyja pedig takarításból és alkalmi munkákból segítette a családot. Az első futballcipője használt volt, az orrát is meg kellett javítani, hogy tovább bírja.  

Gyerekként „Pajarito”, vagyis „kis madár” becenevet kapott, mert mindenhol ott volt a pályán. A család azonban nemcsak a tehetségét, hanem a mentalitását is formálta: az apja mindig arra tanította, hogy a küzdelem a vérükben van.  

Egy kihagyott lehetőség Londonban  

Tizenhat évesen egy hétre Londonba utazott, hogy az Arsenal első csapatával eddzen. A Premier League világa lenyűgözte, de a nyelvi nehézségek és a környezet idegensége miatt nem tudott igazán kibontakozni. Az edzéseken az argentin kapus, Emiliano Martínez segített neki tolmácsolni. Végül az Arsenal nem szerződtette a fiatal uruguayi játékost.  

Valverde később elismerte: akkor úgy érezte, megtalálta a klubját, és Londonban képzelte el a jövőjét. A futball azonban más irányt jelölt ki számára.  

Bajnokok Ligája
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

A Real Madrid hívása  

Nem sokkal később a dél-amerikai U17-es bajnokságon két megfigyelő kopogtatott a szállodai szobáján: a Real Madrid képviselői. A spanyol klub végül szerződtette, és 2016-ban Európába költözött.  

Az első időszak azonban nehéz volt. A Castilla öltözőjében a luxusmárkák és drága kiegészítők között egy olcsó pólóban állva döbbent rá, hogy itt mindent elölről kell kezdenie. Később kölcsönben a Deportivo La Coruña csapatánál tanulta meg igazán, hogyan kezelje a kritikát és az önálló életet.  

Kételyek és visszatérés  

Pályafutása során többször is megkérdőjelezte saját képességeit. A 2018-as világbajnokságra utazó uruguayi keretből való kimaradása különösen fájdalmas volt számára. A fordulópontot részben párja, Mina Bonino támogatása hozta meg, aki arra biztatta, hogy játsszon újra felszabadultan.  

Azóta Valverde a Real Madrid egyik kulcsembere lett. Közel 300 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, és több nagy trófeát – köztük Bajnokok Ligáját – is nyert.  

A Manchester City elleni mesterhármasa pedig újabb bizonyíték arra, hogy a Montevideóból indult „kis madár” mára a Real Madrid egyik meghatározó alakjává nőtte ki magát.  

Az írás a BBC cikke alapján készült: BBC Sport – Arsenal trial and self-doubt: Valverde's journey to Real legend

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Hirdetés
