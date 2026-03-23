Hullámvölgyben a Chelsea, nő a feszültség

A londoniaknál finoman szólva sem ideális a helyzet. A csapat teljesítménye visszaesett, a kispadon pedig folyamatos a jövés-menés: január óta Liam Rosenior irányít, aki három év alatt már a hetedik edző, akivel Fernández együtt dolgozik.

Az eredmények sem segítenek a hangulat javításán: zsinórban négy vereség, köztük egy súlyos, 3–0-s hazai kudarc a Paris Saint-Germain ellen, ami a BL-búcsút jelentette. A hétvégén az Everton FC is simán verte őket (0–3), így a Chelsea jelenleg csak hatodik a tabellán, hat ponttal lemaradva a negyedik Aston Villa mögött.

„Semmi, nulla tárgyalás”

Fernández az argentin válogatotthoz csatlakozva, az Ezeiza repülőtéren reagált a pletykákra, és egyértelműen tagadta a madridi kapcsolatot:

„Real Madrid? Az igazság az, hogy nincs semmi, nulla tárgyalás. Most a Chelsea-re koncentrálunk, a hátralévő meccsekre. A világbajnokság után majd meglátjuk.” - számolt be angol nyelvű kiadásunk Fernanadez nyilatkozata alapján.

Ez a nyilatkozat ugyan lezárja a jelenlegi spekulációkat, de a jövőt illetően inkább csak újabb kérdéseket vet fel.

Megakadt tárgyalások, új ügynök

A középpályás szerződése papíron hosszú távra szól – 2032-ig köti a Chelsea-hez –, a hosszabbításról szóló egyeztetések viszont teljesen leálltak.

Közben Fernández új menedzsmenthez igazolt: immár a The Elegant Game képviseli, amely mögött többek között Javier Pastore áll. Ez a váltás tovább élénkítette az érdeklődést az európai élklubok részéről, köztük ismét a Paris Saint-Germain neve is felmerült.

Nyárig még sok minden változhat

Egy dolog biztos: jelenleg nincs konkrét ügy a Real Madriddal. Az viszont már korántsem egyértelmű, hogy Fernández hosszú távon a Chelsea-nél képzeli el a jövőjét. Ha a londoniak nem tudnak kilábalni a gödörből, a nyári átigazolási időszak könnyen új fejezetet nyithat ebben a történetben.

