Enzo Fernandez Chelsea 2025-26
Horváth Róbert Gábor

Enzo Fernández és a Real Madrid? - egyelőre cáfol a játékos

Az Enzo Fernández igyekezett lehűteni a kedélyeket a Real Madrid irányába mutató átigazolási hírekkel kapcsolatban, ugyanakkor a Chelsea FC-nél a jövőjéről szólva már jóval óvatosabban fogalmazott.

Hullámvölgyben a Chelsea, nő a feszültség

A londoniaknál finoman szólva sem ideális a helyzet. A csapat teljesítménye visszaesett, a kispadon pedig folyamatos a jövés-menés: január óta Liam Rosenior irányít, aki három év alatt már a hetedik edző, akivel Fernández együtt dolgozik.

Az eredmények sem segítenek a hangulat javításán: zsinórban négy vereség, köztük egy súlyos, 3–0-s hazai kudarc a Paris Saint-Germain ellen, ami a BL-búcsút jelentette. A hétvégén az Everton FC is simán verte őket (0–3), így a Chelsea jelenleg csak hatodik a tabellán, hat ponttal lemaradva a negyedik Aston Villa mögött.

„Semmi, nulla tárgyalás”

Fernández az argentin válogatotthoz csatlakozva, az Ezeiza repülőtéren reagált a pletykákra, és egyértelműen tagadta a madridi kapcsolatot:

„Real Madrid? Az igazság az, hogy nincs semmi, nulla tárgyalás. Most a Chelsea-re koncentrálunk, a hátralévő meccsekre. A világbajnokság után majd meglátjuk.” - számolt be angol nyelvű kiadásunk Fernanadez nyilatkozata alapján.

Ez a nyilatkozat ugyan lezárja a jelenlegi spekulációkat, de a jövőt illetően inkább csak újabb kérdéseket vet fel.

Megakadt tárgyalások, új ügynök

A középpályás szerződése papíron hosszú távra szól – 2032-ig köti a Chelsea-hez –, a hosszabbításról szóló egyeztetések viszont teljesen leálltak.

Közben Fernández új menedzsmenthez igazolt: immár a The Elegant Game képviseli, amely mögött többek között Javier Pastore áll. Ez a váltás tovább élénkítette az érdeklődést az európai élklubok részéről, köztük ismét a Paris Saint-Germain neve is felmerült.

Nyárig még sok minden változhat

Egy dolog biztos: jelenleg nincs konkrét ügy a Real Madriddal. Az viszont már korántsem egyértelmű, hogy Fernández hosszú távon a Chelsea-nél képzeli el a jövőjét. Ha a londoniak nem tudnak kilábalni a gödörből, a nyári átigazolási időszak könnyen új fejezetet nyithat ebben a történetben.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
