Viníciust a sajátjai füttyülték ki, mégis hengerelt a Real Madrid

Vinícius Júniort a találkozó első félidejében többször is kifüttyülték a Real Madrid szimpatizánsai. A brazil játékossal nem először fordult elő az idény során, hogy a madridi szurkolók kifüttyülték, korábban a Sevilla elleni bajnokin pécézték ki a hazai szurkolók a villámléptű szélsőt.

Csendesebb első játékrész után a második félidőben felpörögtek az események. Az 58. percben Dela szerelte szabálytalanul Kylian Mbappét, amiért a Miguel Sesma játékvezető tizenegyest ítélt a Real Madridnak. A sértett magabiztosan értékesítette a büntetőt (1-0).

Hét perccel később Arda Güler bal oldali szöglete után Raúl Asencio volt eredményes, a spanyol játékos jól előzte meg védőjét, és könyörtelenül a rövidbe fejelte a játékszert (2-0).

A 76. percben Franco Mastantuono húzott középre, és tekert a hosszú felé, Mathew Ryan már verve volt, azonban a kapufa megmentette a Levantét.

A 78 minutumban Federico Valverde remek beadása után Jude Bellingham fejelhetett közvetlen közelről, azonban Ryan résen volt és védeni tudott.

A 92. percben Vinícius beadását Arda Güler lőhette el 14 méterről, azonban a Királyi Gárda török játékosa egy méterrel célt tévesztett, és a kapu mellé helyezett.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Real Madrid a Barcelona elleni 3-2-s Spanyol Szuperkupa vereség és az Albacete elleni Király-kupa búcsú után ismét nyerni tudott. A Levante elleni 2-0-s győzelem volt a frissen kinevezett Álvaro Arbeloa első győzelme a Királyi Gárda kispadján.