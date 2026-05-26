A Real Madrid védelmében jelentős átrendeződés körvonalazódik. Fabrizio Romano értesülései szerint Antonio Rüdiger helyzete stabilizálódni látszik: a felek egy új, legalább egyéves hosszabbításban állapodtak meg, amelynek hivatalos bejelentése rövidesen várható.

A német védő továbbra is fontos láncszeme a madridi védelemnek, tapasztalata és fizikai jelenléte miatt a klub szakmai vezetése is számol vele a következő szezonban.

Ezzel szemben Dani Carvajal története más irányt vett - írta meg a GOAL angol nyelvű kiadása. A Real Madrid korábbi közleménye szerint a klub és a rutinos jobbhátvéd közös megegyezéssel a szezon végén befejezi az együttműködést. Carvajal, aki gyakorlatilag egész pályafutását a klubnál töltötte, így egy ikonikus korszak végéhez érkezett.

A spanyol védő a klub saját nevelésű játékosaként több mint egy évtizeden át volt meghatározó szereplő, és a Real Madrid aranygenerációjának egyik stabil pontjaként számos trófeát nyert, köztük Bajnokok Ligáját és bajnoki címeket is.

A klub tehát egyszerre veszít el egy legendát, miközben egy másik rutinos védőjével tovább erősíti a keret stabilitását – jól mutatva, hogy a Real Madridnál már a következő ciklus kereteit építik.

