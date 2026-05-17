Pérez és Mourinho jövő héten egyeztet, már csak egy lépés a visszatérés?

Újabb fordulat jöhet a Real Madrid edzőkeresésében: sajtóértesülések szerint José Mourinho a jövő héten személyesen találkozik Florentino Perezzel, és minden jel arra utal, hogy a felek megállapodhatnak a portugál tréner visszatéréséről. A klub vezetősége a trófea nélküli idények után ismét a „Special One”-ban láthatja a kiutat a válságból.

A háttérben már javában zajlanak az egyeztetések, több, az ügyre rálátó forrás szerint Mourinho egyes benficás körökben már jelezte is, hogy távozni készül. A portugál rekordbajnok ennek megfelelően megkezdte a lehetséges utódok felkutatását: a hírek szerint Marco Silva és Ruben Amorim neve is felmerült, előbbit azonban jelenleg esélyesebb jelöltnek tartják.

Mourinho szerződése még egy évig érvényes a Benficánál, ám a kontraktus tartalmaz egy körülbelül hárommillió eurós kivásárlási záradékot, amelyet a szezon végét követő tíz napon belül lehet aktiválni. A 63 éves szakember pénteki sajtótájékoztatóján nem kívánt részletesen beszélni jövőjéről.

„Nem akarom látni vagy elemezni a hosszabbítási ajánlatot a vasárnapi meccs előtt” – fogalmazott a kétszeres BL-győztes szakvezető, akinek csapata az idény utolsó bajnokiján az Estorilt fogadja.

A madridi klubnál közben továbbra is feszült a helyzet. A csapat zsinórban második idényét zárhatja jelentős trófea nélkül, ráadásul az elmúlt hetekben több botrány is megrázta az öltözőt. A Barcelona elleni elveszített El Clásico előtti napokban Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni edzésen keveredett összetűzésbe, ami tovább növelte a nyomást a vezetőségen.

Florentino Perez nemrég rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy új elnökválasztást ír ki, miközben továbbra is ő irányítja a klub működését. A klubelnök állítólag személyesen támogatja Mourinho kinevezését, szemben a tavalyi edzőváltással, amikor Xabi Alonso érkezését inkább José Ángel Sánchez vezette le. Alonso mindössze hét hónapot tölthetett a madridi kispadon, mielőtt januárban menesztették volna. Utódja ideiglenesen Álvaro Arbeloa lett, aki azonban nem tudta stabilizálni a csapat teljesítményét.

Mourinho 2010 és 2013 között már dolgozott Madridban, ahol három hazai trófeát nyert, köztük a 2011–2012-es bajnoki címet rekordpontszámmal. A klubnál sokan abban bíznak, hogy a portugál edző második korszaka ismét sikereket és stabilitást hozhat a Santiago Bernabéuba.

