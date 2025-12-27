Potom pénzért csábította vissza egykori játékosát a Real Madrid

A Dario AS információi szerint a Real Madridnál úgy látják, Nico Paz valódi kincs, ezért élnek visszavásárlási opciójukkal, így a Como középpályása 2026 júniusától ismét a Királyi Gárdát fogja erősíteni. A klub nem kívánja meghallgatni a 21 éves játékosért érkező ajánlatokat, Paz nem eladó.

Az argentin középpályás 2016-ban került a Real Madrid akadémiájára, 2024-ben pedig potom 6 millió euróért igazolt az olasz Comóhoz, azonban a Királyi Gárda egy olyan záradékot is beépítet a szerződésébe, hogyha Paz karrierje beindul, visszavásárolhatja – emiatt térhet vissza Paz 9 millió euróért a klubhoz 2026 nyarán.

Kapcsolódó

A Real Madrid válsága mélyebb, mint hittük

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.