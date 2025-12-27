Real Madrid s theme park GFX GOAL ONLYGOAL AR
C. Kovács Attila

A Real Madrid több száz millió eurót kaszált!

A Real Madrid várhatóan több mint 400 millió eurós bevételt termel csak a Santiago Bernabéu Stadionból ebben a idényben – számolt be róla a Dario AS.

A spanyol lap információi szerint a koncerteknek, a Bernabéu Túrának, a különleges eseményeknek és a vendéglátó egységeknek köszönhetően a stadion bevételei rekordot jelentő, 31%-os növekedést érhetnek el.

A Bernabéu Túrák különösen népszerűek, a belőlük származó bevétel már most meghaladta az 50 millió eurót. 

A Real Madrid nagyban gondolkodik

A jövőbeli tervek között további koncertek szervezése és új vendéglátóhelyek nyitása is szerepel. 

A Királyi Gárda ezenkívül létrehozná a „Bernabeu Infinito” virtuális élményt, amely az Apple technológiájával lehetővé tenné, hogy a szurkolók otthonról, virtuálisan részt vegyenek a mérkőzéseken. A klub ezzel az ötlettel megsokszorozhatná a stadionból származó bevételeit.

