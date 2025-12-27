A Real Madrid több száz millió eurót kaszált!

A spanyol lap információi szerint a koncerteknek, a Bernabéu Túrának, a különleges eseményeknek és a vendéglátó egységeknek köszönhetően a stadion bevételei rekordot jelentő, 31%-os növekedést érhetnek el.

A Bernabéu Túrák különösen népszerűek, a belőlük származó bevétel már most meghaladta az 50 millió eurót.

A Real Madrid nagyban gondolkodik

A jövőbeli tervek között további koncertek szervezése és új vendéglátóhelyek nyitása is szerepel.

A Királyi Gárda ezenkívül létrehozná a „Bernabeu Infinito” virtuális élményt, amely az Apple technológiájával lehetővé tenné, hogy a szurkolók otthonról, virtuálisan részt vegyenek a mérkőzéseken. A klub ezzel az ötlettel megsokszorozhatná a stadionból származó bevételeit.

Kapcsolódó

A háború elkezdődött: a Real Madrid bepereli a Barcelonát!

A Real Madrid válsága mélyebb, mint hittük

Potom pénzért csábította vissza egykori játékosát a Real Madrid





A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.