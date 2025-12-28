A Mundo Deportivo gyűjtése szerint Kroos megvédte a Real Madrid jelenlegi edzőjét, és szerinte időt kell még adni neki ebben a nehéz periódusban: “A legnehezebb dolog az edzősködésben a Real Madrid kispadja. Nagyon hamar elkezdenek kritizálni téged, kevés időd van. Nincs időd azon gondolkodni, hogyan akarsz játszani egy vagy két év múlva, azonnali eredmények kellenek. Meg vagyok győződve arról, hogy Xabiban megvan a minőség, hogy a Real Madridot irányítsa. Ő már tudja, mit jelent a Real. Időt kell neki adnunk és nyugodtnak kell maradnunk, de ez nehéz a Real Madridnál.”

A brazil játékosokkal való kapcsolatáról a volt kiváló német középpályás elmondta, nagyon szeretett mindig is velük játszani, jól kijött Vinícius-szal, Militaoval és Casemiroval. Kiemelte, nagyon más az életstílusuk, mint a németeknek, de tökéletesen kijött velük: “Jó kapcsolatom volt Vinícius-szal, a pályán és azon kívül is. Ha rossz a kapcsolatod a társaddal a pályán kívül, akkor nehezen tudtok jól együtt játszani. Én kihasználtam Vinícius futásait, ő kihasználta az én passzaimat.”

A nemrég a Lyonnak kölcsönadott Endrickről is beszélt a blancók volt játékosa: “A legfontosabb az most neki, hogy rendszeresen játsszon, és ha ez a lehetőség nincs meg a Real Madridnál, akkor el kell menni máshová kölcsönbe. 18 évesen is ugyanezt gondoltam, a Bayern Münchenből elmentem a Bayer Leverkusenhez.”

Végül arról kérdezték, melyik volt a legnagyobb klub, ahol játszott: “Ez könnyű válasz, a Real Madrid. Szerencsés vagyok, hogy tíz évig a legjobb csapatban játszhattam. Az időszakom, amit ott töltöttem, a legsikeresebb volt és ott éreztem magam igazán otthon. A klub olyan volt, akár egy nagy család. Ott töltöttem futballkarrierem legszebb éveit.”

Toni Kroos tíz szezont töltött a spanyol fővárosban, ahol négy bajnoki címet, egy kupagyőzelmet és öt Bajnokok Ligája elsőséget szerzett, 2014-ben tagja volt a világbajnok német válogatottnak.

