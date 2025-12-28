A Real Madrid az elmúlt években mesteri szintre fejlesztette a világklasszisok ingyenes megszerzését. A klub óriási globális presztízsét kihasználva vette rá a sztárokat, hogy ne hosszabbítsanak aktuális csapatukkal, így ingyen érkezhettek a Bernabéuba. A leghíresebb eset Kylian Mbappéé, aki 2024 nyarán csatlakozott, de David Alaba és Antonio Rüdiger is hasonló úton került a spanyol fővárosba.

„Ügynökjátszmák”

Az spanyol AS értesülése szerint a Real Madrid „elfáradt az árverésekben”. A klub úgy érzi, az ambiciózus ügynökök gyakran csak azért dobják be a Madrid nevét, hogy ügyfelüknek nagyobb hírverést csapjanak, vagy jobb feltételeket alkudjanak ki jelenlegi klubjuknál – mint ahogy az állítólag Alphonso Davies esetében is történt a nyáron.

Emiatt a klub már most nemet mondott három olyan játékosra, akiket felajánlottak nekik, és akiknek 2026 nyarán jár le a szerződésük:

Ibrahima Konaté (Liverpool): A francia védő formája visszaesett, és bár korábban opció lehetett volna, a Real Madrid állítólag végleg lezárta az aktáját.

Dayot Upamecano (Bayern München): Bár a bajoroknál bizonytalan a sorsa, a Madrid nem kíván beszállni a kegyeiért folytatott küzdelembe.

Rúben Neves (Al-Hilal): A Wolves korábbi kapitánya visszatérne Európába, de a spanyol óriás az ő esetében is a „teljes csendet” választotta.

Stratégiaváltás a láthatáron?

A Real továbbra is figyeli a szabadon igazolható piacot – olyan nevek szerepelnek a 2026-os listán, mint Marc Guehi, Bernardo Silva, Dusan Vlahovic vagy Leon Goretzka –, de csak abban az esetben csapnak le a kiszemeltekre, ha az Alonso keretépítési projektjébe is jól illeszkedik.

A mostani döntések hátterében a Xabi Alonso-ra nehezedő nyomás is állhat, hiszen a csapatnak stabilitásra van szüksége a szezon kritikus szakaszában. Néhány edzés a téli szünetben talán nagyobb hasznára lesz a madridiaknak, mint még egy új játékos az öltözőben.

A vezetőség üzenete egyértelmű: nem engedik, hogy a klub nevét ügynöki játszmákhoz használják fel.

