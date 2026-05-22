Arbeloa bejelentette: Távozik a Real Madrid-tól

Egy sikertelen próbálkozás

Arbeloa 2026 januárjában érkezett a Királyi Gárdához, és semmiféleképpen sem lehet sikersztorinak nevezni az elmúlt 4 hónapot. 27 meccset játszott a Real Madrid Arbeloa irányítása alatt, ezalatt 17 győzelem, 2 döntetlen és 8 vereség a csapat mérlege, továbbá kihullottak a Bayern München ellen a Bajnokok Ligájából, a kupában drámai vereséget szenvedtek a másodosztályú Albacetétől, illetve csak a második helyet sikerült elcsípniük a spanyol élvonalban. 2020/21 óta először végez egy szezont trófea nélkül a Real Madrid. A 2026/27-es szezontól minden bizonnyal José Mourinho fogja átvenni a Madrid irányítását.

Arbeloa búcsúzik

Egy meccs még hátra van a szezonból: A Bilbaót fogja fogadni a Madrid. Arbeloa így nyilatkozott az utolsó mérkőzéséről:

„Szeretnék egy nagyszerű meccset látni, elbúcsúzni a szurkolóktól, és győzelmet ajándékozni nekik. Hatalmas erőfeszítés ez; az utolsó hazai mérkőzésen pályára lépni mindig különleges. Szeretném megörvendeztetni a Bernabéut.”

„Nem azért vagyok itt, hogy eshetőségekről beszéljek. Mou-nak fantasztikus szakmai stábja van; nagyszerű emberek veszik körül. Ha jön, hozni fogja a saját csapatát, és ez így is van rendjén. Semmi esély nincs arra, hogy csatlakozzam hozzá. Az elmúlt négy hónapot azzal töltöttem, hogy a Madridra gondoltam; mostantól itt az ideje, hogy magamra gondoljak. Megtettem a lépést, és készen állok az új kihívásokra.”

Azzal folytatta, hogy semmi esélyt nem lát arra, hogy csatlakozzon Mourinho edzői stábjához:

A teljesítményéről ezt mondta:

„Tudom, milyen volt a csapat, amikor megérkeztem. Tudom, mivel kellett megküzdenem. Ha a kezdetektől én irányítok, minden másképp alakult volna. De ebből kellett főznöm, és megpróbáltam a lehető legjobban megoldani a feladatot. Nem a magam feje után mentem, hanem a lehető legjobb utat választottam. Sok mindent jól csináltunk; elégedett vagyok azzal, amit véghezvittünk.”

