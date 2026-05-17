Egy korszak vége Madridban: távozik a hatszoros BL-győztes játékos

Véget érhet egy korszak a Real Madridnál: a klubikon Dani Carvajal a hírek szerint a szezon végén távozik a királyi gárdától, miután a madridi vezetőség nem kívánja meghosszabbítani a nyáron lejáró szerződését. A 34 éves jobbhátvéd 23 évet töltött a klub kötelékében, ebből 13 szezont az első csapatban, és az egyesület egyik legsikeresebb játékosává vált. A klubhoz közeli források szerint a spanyol jobbhátvéd már tisztában van azzal, hogy nem számítanak rá hosszú távon a Santiago Bernabéuban.

A labdarúgó jövője egész idényben kérdéses volt, elsősorban a súlyos sérülései és a megnövekedett konkurencia miatt. A helyzetet tovább nehezítette, hogy a tavaly nyáron a Liverpooltól érkező Trent Alexander-Arnold fokozatosan átvette tőle az első számú jobbhátvéd szerepét. Carvajalt ráadásul sérülés is hátráltatta, 2024 októberében súlyos térdsérülést szenvedett: elszakadt az elülső keresztszalagja (ACL), a külső oldalszalagja (LCL), valamint a térd posterolaterális része is megsérült. A rehabilitáció kilenc hónapig tartott, majd decemberben újabb artroszkópos beavatkozáson esett át a jobb térdén. Emiatt a 2024–25-ös idény kezdete óta mindössze 32 mérkőzésen lépett pályára, és visszatérése óta csak kétszer játszotta végig a teljes 90 percet.

Nem véletlen, hogy a hírek szerint José Mourinho — aki közel áll ahhoz, hogy ismét átvegye a Real Madrid irányítását — több védő érkezését is szorgalmazza. A jobbhátvédposzt kiemelt prioritás lett a madridiaknál, ugyanakkor a vezetőség elsősorban olyan játékost keresne, aki Alexander-Arnold mögött második számú opcióként is elfogadná a szerepét. Így aztán Carvajal jövője egyelőre nyitott kérdés. Bár korábban felmerült a szaúdi vagy más közel-keleti bajnokság lehetősége, a térségben kialakult feszült politikai helyzet miatt ezek az opciók jelenleg kevésbé reálisnak tűnnek.

A Real Madrid vezetőedzője, Alvaro Arbeloa áprilisban egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy nem kívánja mesterségesen növelni Carvajal játékperceit csak azért, hogy a játékos jobb eséllyel kerüljön be a spanyol világbajnoki keretbe.

„23 játékosom van. Nekem az a feladatom, hogy azt nézzem, mi a legjobb a Real Madrid számára” – fogalmazott akkor Arbeloa, aki később hangsúlyozta: Carvajal továbbra is kulcsfontosságú játékosnak számít a klubnál és a válogatottban is.

Carvajal 2002-ben, tízévesen került a Real Madrid akadémiájára. Egyetlen idényt töltött távol a klubtól, amikor a 2012–13-as szezonban a Bayer Leverkusen játékosa volt, ezt követően azonban visszatért Madridba, ahol összesen 448 mérkőzésen viselte a fehér mezt.

Pályafutása során négy spanyol bajnoki címet és hat Bajnokok Ligáját nyert a madridiakkal, emellett 2024-ben Európa-bajnoki címet ünnepelhetett a spanyol válogatottal is.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.