Alexander-Arnold nem elégedett a Realnál, a Manchester City dobhat mentőövet

A TEAMtalk értesülése szerint a játékos ugyan eltökélt abban, hogy megharcoljon a helyéért a spanyol csapatban, de a háttérben frusztrált amiatt, ahogyan debütáló szezonja eddig alakul a Királyi Gárdánál. Az angol válogatott játékos nem tudott egyelőre kimagasló teljesítményt nyújtani ahhoz képest, milyen nagy reményekkel igazolt ingyen nevelőegyesületétől, a Liverpooltól.

Alexander-Arnold mindösszesen öt mérkőzésen kezdett eddig a La Ligában, és a folyamatos bizonytalanság körülötte felkeltette más csapatok érdeklődését a piacon. A portál információi szerint a játékos menedzsmentje puhatolózott már a manchesteri Kékeknél, akik mindenképpen szeretnének jobbhátvédet igazolni a nyári átigazolási szezonban. Hozzáteszik, ugyan hivatalos megkeresés nem történt, Pep Guardiola csapata “felméri a helyzetet” a játékos átigazolásával kapcsolatban.

A 27 esztendős futballista tavaly nyáron ötéves szerződést kötött a Real Madriddal, miután lejárt a szerződése a Liverpoolnál, a hosszútávú kontraktusa pedig azt jelenti, a Manchester Citynek komoly pénzügyi csomagot kell letennie a Real Madrid asztalára ahhoz, hogy megváljon játékosától. Kiemelik, a spanyol csapat nincs nyomás alatt ilyen szempontból, ám a játékos frusztrációja kinyithatja más klubok előtt az ajtót, ha megfelelő ajánlatot tesznek a Realnak.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.