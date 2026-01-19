Donnarumma ügynöke ledobta a bombát: Hazatér a kapus?

Meglehetősen nagy visszhangot keltő nyilatkozatot tett Gianluigi Donnarumma ügynöke, aki nem zárta ki, hogy az olasz válogatott kapusa akár már a közeljövőben visszatérjen a Serie A-ba – mindössze hat hónappal azután, hogy a Manchester Cityhez szerződött. Enzo Raiola elmondása szerint Donnarumma jelenleg ugyan jól érzi magát Angliában, ám egy megfelelő ajánlat esetén készek lennének „megragadni” a lehetőséget a hazatérésre. A kijelentés egyértelmű jelzés lehet a kapus régi kérőinek, köztük a Juventusnak és az Internazionalénak is.

A Manchester City-nél alighanem sokan felkapták a fejüket Raiola szavaira, hiszen Donnarumma tavaly nyáron érkezett a Paris Saint-Germaintől a manchesteriekhez. A 26 éves hálóőr megszerzése komoly befektetés volt a City részéről, amely hosszú távra, akár egy évtizedre is meg akarta oldani a kapuskérdést. Ügynöke mostani megszólalása azonban arra utal, hogy az olasz klasszis már most honvágyat érezhet.

Enzo Raiola az olasz Rai televíziónak adott interjújában őszintén beszélt Donnarumma manchesteri hónapjairól. Hangsúlyozta, hogy ügyfele jól alkalmazkodik az angol futball sajátosságaihoz, elégedett Pep Guardiola szakmai elképzeléseivel, és összességében pozitívan éli meg az angliai időszakot – ugyanakkor a jövőt illetően nem zárta be teljesen az ajtót.

„Jelenleg a Manchester Citynél nyugalmat talál a csapatban és a környezetben, nagyon tetszik neki a szakmai projekt, és egyre jobban kezdi megérteni az angol bajnokság sajátosságait is” – mondta Raiola. „Nemrég tréfásan megjegyezte, hogy öt-hat évet eltölteni ott maga a kaland, de ez csak vicc volt… Amennyiben adódik lehetőség a visszatérésre Olaszországba, élni fogunk vele.”

A nyilatkozat újabb találgatásokat indíthat el Donnarumma jövőjével kapcsolatban, és könnyen elképzelhető, hogy az olasz élklubok ismét élénk érdeklődést mutatnak majd a válogatott kapus iránt, ha valóban megnyílik a visszatérés lehetősége.