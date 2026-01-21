Szokatlan, ám annál sportszerűbb döntést hoztak a Manchester City labdarúgói: a csapat játékosai visszatérítik azoknak a szurkolóknak a jegyárát, akik Norvégiába utaztak a keddi, Bodö/Glimt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre, amelyen az angol bajnok meglepetésre 3–1-es vereséget szenvedett - számolt be a hírről az Athletic.

Pep Guardiola együttese a Manchester United elleni 2–0-s bajnoki vereséget követően Norvégiában is pont nélkül maradt, a City már 3–0-s hátrányba került, mielőtt Rayan Cherki szépített. A hajrában aztán Rodri egy percen belül két sárga lapot kapott, a hazai győzelem pedig a Bodö/Glimt történetének első Bajnokok Ligája-sikerét jelentette.

A mérkőzést összesen 374 City-szurkoló tekintette meg a helyszínen, számukra a klub játékosai összesen 9357 font értékben térítik vissza a belépők árát. A döntésről a csapatkapitányok – Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri és Erling Haaland – közös nyilatkozatban számoltak be.

„A szurkolóink jelentik a legtöbbet számunkra. Tudjuk, milyen áldozatokat hoznak, amikor idegenbe utaznak, hogy támogassanak minket, és ezt soha nem vesszük természetesnek. Ők a világ legjobb szurkolói. Tisztában vagyunk vele, milyen hosszú és megterhelő út vezet Bodøbe, ráadásul fagyos körülmények között kellett végigszurkolniuk egy nehéz estét. A jegyek árának visszatérítése a legkevesebb, amit tehetünk” – áll a közleményben.

A Manchester City szombaton a Wolverhampton ellen tér vissza a Premier League-ben, míg a Bajnokok Ligájában jövő héten kötelező győzelem vár rá a Galatasaray ellen, ha meg akarja őrizni esélyét arra, hogy az első nyolcban végezzen.