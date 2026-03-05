A találkozó külön érdekessége volt, hogy az NB II listavezetője fogadta az NB I tizenegyedik helyén álló együttest. A két csapat legutóbb a 2020/2021-es idényben szerepelt egy osztályban. Akkor Diósgyőrben 4–2-re nyert a Honvéd, a visszavágón 5–1-es kispesti siker született, a harmadik mérkőzés pedig 0–0-val zárult. A szezon végén a Honvéd a tizedik helyen maradt benn, míg a diósgyőriek tizenegyedikként kiestek az élvonalból.

A kupában még régebbre kell visszatekinteni: legutóbb 2012-ben találkoztak egymással. Akkor a Honvéd oda-vissza legyőzte a miskolciakat, előbb 4–0-ra, majd 2–1-re.

Felejthető első félidő

A pillanatnyi forma és a hazai pálya előnye miatt a Honvéd számított esélyesebbnek, és a késői kezdési időpont ellenére is sok kispesti szurkoló foglalt helyet a lelátókon. Az első tíz percben főként a diósgyőri térfélen zajlott a játék, de a hazaiak mezőnyfölénye meddőnek bizonyult. Húsz perc elteltével egyik kapusnak sem akadt komoly védeni valója.

A 34. percben Holdampf Gergő távoli lövése pattant meg Szabó Alexen, ami így vált veszélyessé, de a labda végül szögletre került. Nem sokkal a szünet előtt Sajbán Máté használta ki egy védő hibáját, ám a helyzet végén már nem maradt ereje a lövésre. Az első félidő így komoly lehetőség nélkül, gól nélküli döntetlennel zárult.

Gyurcsó döntött

A fordulás után sem változott jelentősen a játék képe. A 47. percben Lamin Colley léphetett volna ki jó ütemben, de Baki Ákos szabálytalansága megállította a támadást mintegy harminc méterre a kaputól. Az első órában továbbra sem alakult ki igazi helyzet. A 64. percben azonban megtört a jég: Gyurcsó Ádám megszerezte a vezetést a Honvédnak. Az akció során Hangya Szilveszter lövését még hárította Megyeri Gábor, de a kipattanónál a diósgyőri védelem nem tudott felszabadítani, a támadó pedig közelről a hálóba talált.

A vendégek ezt követően sem tudtak komoly lehetőséget kidolgozni. A hosszabbítás hat perce eseménytelenül telt, így maradt az 1–0-s hazai siker. Kialakult az elődöntő mezőnye

A győzelemmel a Honvéd bejutott a Magyar Kupa elődöntőjébe. A sorsolás értelmében a kispestiek a Zalaegerszegi TE csapatával találkoznak a döntőbe jutásért. A másik ágon a Ferencvárosi TC és a Győri ETO FC küzd meg a fináléért, jelen állás szerint április 22-én.

