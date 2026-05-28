A franciáknál hatalmas a készültség

Laurent Nunez belügyminiszter a Brut című internetes műsorban bejelentette, hogy 8 ezren a fővárosi agglomerációban teljesítenek majd szolgálatot.

"Ez egy nagyon jelentős rendőri jelenlét" – hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Megerősítette azt is, hogy a párizsi Champs-Élysées sugárúton szombat este kizárólag gyalogosan lehet majd közlekedni.

"Arra számítunk, hogy ha a PSG győz, hatalmas tömegek lesznek szerte a fővárosban"

– mondta a miniszter, ezért "a nagyszabású mozgósítás a zavargások megfékezése érdekében".

A Champs-Élysées már "délután közepétől" gyalogosövezetté válik.

Nem ez az első BL-döntője a PSG-nek

A rendvédelmi szerveket már tavaly is nagy erőkkel vezényelték ki a müncheni BL-döntő idején, amelyet a párizsi klub megnyert az Internazionale ellen (5-0), de akkor Párizsban csak 5400 rendőrt és csendőrt mozgósítottak.

A PSG győzelme tavaly erőszakhoz vezetett Párizsban, elsősorban a Champs-Élysées sugárúton és a Parc des Princes környékén, ahol a mérkőzést közvetítették, s ahol szombaton is közvetíteni fogják.

Francia sajtóértesülések szerint ha a PSG megnyeri a Bajnokok Ligáját, és amennyiben szombat este nem lesznek incidensek, a Mars-mezőn lesz örömünnep, mielőtt a csapat megérkezik a Parc des Princes-ben sorra kerülő ünnepségre.

A tervek szerint a PSG játékosai egy nyitott tetejű busszal érkeznek a Mars-mezőnek az Eiffel-torony melletti végéből az École Militaire felé, majd ott felmennek egy színpadra, hogy bemutassák a Budapesten megszerzett trófeát a tömegnek, háttérben az Eiffel-toronnyal.

Forrás: MTI

