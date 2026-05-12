Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke kedd este sajtótájékoztatót hívott össze, amelyen bejelentette: nem fog visszalépni.

A Real Madrid nehéz heteken van túl: A Kylian Mbappé távozását követelő petíció, illetve Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni verekedését követően a Barcelona elleni vereség a hab volt a tortán, így nem meglepő hogy hatalmas várakozás övezte Florentino Pérez kedd délutáni sajtótájékoztatóját.

Az elnök erősen kezdte a sajtótájékoztatót, így nyilatkozott:

„Köszönöm mindenkinek a részvételt. Sajnálattal kell közölnöm, hogy nem fogok lemondani. Arra kértem a Tanácsot, hogy indítsa el az igazgatótanácsi választások folyamatát, amelyben a jelenlegi igazgatótanács részt fog venni. Ezt a döntést azért hoztam meg, mert abszurd helyzetet teremtettek a Real Madrid, és különösen ellenem irányuló véleményt gerjesztő kampányok. Kihasználják azt a tényt, hogy nem a legjobb eredményeket értük el, de ezt elfogadjuk, mert a sportban nem mindig nyersz. Ez már sokszor megtörtént velünk, de kihasználják a helyzeteket, hogy személyesen támadjanak engem.”

Továbbá a Negreira-ügyről is nyilatkozott:

„Három évvel ezelőtt értesültünk egy korrupciós ügyről, amelyet Negreira-ügyként ismerünk. A világfutball történetében nincsenek erre precedensek. Ez a történelem legnagyobb botránya, egy olyan ügy, amely máig megoldatlan és folyamatban van. Érthetetlen, hogy még mindig látjuk az akkori korszakból származó játékvezetőket egy olyan versenyben bíráskodni, mint a La Liga. Két évtizeden át fizettek érte. Ugyanazokról a játékvezetőkről van szó. Hamarosan átadunk egy hatalmas aktát az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA), hogy a gyökereinél kezelhessék ezt az ügyet, és teljesen felgöngyölíthessék. A Real Madrid klubtagjai mellettem állnak, és velem együtt harcolnak Negreira és a többiek ellen. Nem csak a Real Madridot sújtják, más csapatok is érintettek. Mindig a Barcelona a kedvezményezett. Az UEFA is bele fog nyúlni az ügybe, semmi kétségem efelől. Nem maradhat fenn az a gyanú, hogy húsz éven át korrupciógyanús kifizetések zajlottak, meglátjuk majd, milyen büntetőjogi és sportjogi következményei lesznek.”

Pérez szerint, ha nem csalnak a Barcelona javára, több bajnoki címük lett volna

A Real Madrid elnöke azt is kiszámolta, hogy egy igazságos rendszerben mennyivel nyertek volna több bajnoki címet:

„Amióta itt vagyok, hétszer nyertem meg a BL-t és hétszer a bajnokságot. Utóbbinak 14-nek kellene lennie, de ellopták tőlem. Készítettünk egy videót arról a 18 pontról, amit a mostani szezonban elloptak tőlünk"

A Valverde és Tchouaméni közötti balhét, illetve az edzői helyzetet így kicsinyítette le:

„Három edzőt rúgtam ki egy év alatt; nem ez az első alkalom, hogy ez megtörtént. És nem ez az első alkalom, hogy két játékos összeverekedett. Számomra a kiszivárgás rosszabb, mint maga a verekedés. Másnap barátok, és együtt kávéznak. 25 éves pályafutásom során most láttam ilyet először. Szerintem ez nagyon helytelen, és szerintem még rosszabb, hogy nyilvánosságra hozták. 26 éve vagyok itt, és soha nem telt el úgy egy év, hogy két vagy négy játékos ne küzdött volna meg egymással.”

Pérez ezután reagált azokra a pletykákra is, miszerint már belefáradt a Real Madrid irányítsába:

„Folyamatosan ilyen sztorikról írnak, teljesen alaptalanul. Most is korán kelek, és én fekszem le utoljára, úgy melózom, mint egy állat”

– húzta alá a Real Madrid elnöke, aki hozzátette: változatlan motivációval dolgozik a klubért.

„Én akarom a legjobban a győzelmet. Az elnökségem alatt 37 trófeát nyertünk labdarúgásban és 29-et kosárlabdában. Beszélni kell azokról az emberekről, akik a háttérben támadnak. Arra biztatnék mindenkit, hogy induljon el, ha szeretne. Nem fognak megfélemlíteni, inkább még több energiát adnak nekem.

Egyes csoportok irányítani szeretnék a Real Madridot, de nem jártak sikerrel. Itt nem az újságírók és a kollégáik döntenek. Az emberek nekem hisznek, nem nekik. Azt gondolják az újságírók, hogy befolyásolhatják a klubot, mert fontos emberek, de ez nem így van. Itt a klubtagok vannak hatalomban.

Aki akar, induljon el, de ne a hátam mögött terjesszék, hogy elfáradtam. Nem tudom elfogadni, hogy csak azért, mert az idén a bajnokságot és a Bajnokok Ligáját sem nyertünk meg, most arról beszélnek, micsoda káosz uralkodik itt, holott ez a világ legnagyobb presztízsű klubja.”

