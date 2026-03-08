Ezen elmehet a bajnoki cím? Kétmeccses eltiltást kapott Pep Guardiola

Szombat este magabiztos játékkal, 3-1-re győzve jutott be a City az FA-kupa negyeddöntőjébe a St James’ Parkban, ám vezéráldozattal járt a továbbjutás.

A mérkőzés 54. percében a hazaiak védője, Kieran Trippier szabálytalankodott Jérémy Dokuval szemben Guardiola szerint, aki hevesen reklamálni kezdett a negyedik játékvezetőnek, amiért megkapta idénybeli hatodik sárga lapját.

Az idei szezontól kezdve új szabályozás lépett életbe a vezetőedzők sárga lapjaival kapcsolatban. Amennyiben egy edző három sárga lapot gyűjt össze az idényben, úgy egy meccses eltiltás vár rá, a hatodik ilyen figyelmeztetésnél már két mérkőzést kénytelen kihagyni egy menedzser - írja a BBC.

Fontos megjegyezni, Guardiola eltiltása a Premier League-re és az FA-kupára vonatkozik, európai mérkőzésekre vagy hazai kupafinálékra nem. Mindez azt jelenti, a spanyol vezetőedző a jövő szombati, West Ham United elleni meccset kénytelen kihagyni, illetve az FA-kupa negyeddöntőjét, ahol még nem ismert a Manchester City ellenfele. Guardiola tehát ott lehet a kispadon Real Madrid elleni BL-meccseken, és az Arsenal ellen a Ligakupa döntőjében is.

”Elmondok valamit: mi tartunk minden rekordot ebben az országban. Mi tartjuk a legtöbb sárga lappal rendelkező menedzserek rekordját is. Minden ilyet szeretnék, és most már ez is az enyém. Kétmeccses eltiltásom van, elmegyek nyaralni a következő két mérkőzésünkkor. Vannak még dolgok tíz év után is, amit nem értek. Nézzék vissza az esetet, természetesen megvédem Dokut és a csapataimat” - mondta Guardiola a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján.

Úgy tűnik, nem csak a játékvezetéssel van idén problémája a Manchester City menedzserének, nemrég a feszített versenynaptár miatt is kiakadt Guardiola.

A Manchester City-re hét közben rangadó vár a Bajnokok Ligájában, a Santiago Bérnabeu-ban a Real Madrid ellen lépnek pályára a kékek a sorozat nyolcaddöntőjének odavágóján, a bajnokságban pedig a West Ham elleni, idegenbeli mérkőzéssel folytatódik a harc a bajnoki címért - immár Pep Guardiola nélkül a kispadon.





