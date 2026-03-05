Goal.com
Live
Erling Haaland angryGetty Images
C. Kovács Attila

Ezeken a felháborító ítéleteken mehetett el a Manchester City bajnoki címe + videók

A Manchester City meglepetésre 2-2-s döntetlent játszott a kiesés elől menekülő Nottingham Forest ellen az angol bajnokság 29. fordulójában szerda este az Etihad Stadionban. A mérkőzésen több vitatott ítélet is borzalta a kedélyeket, mutatjuk a megdöbbentő bírói döntéseket.

Annak ellenére, hogy a Manchester City Antoine Semenyo és Rodri góljaival kétszer is megszerezte a vezetést a Nottingham Forest ellen, a vendégek Morgan Gibbs-White és Elliot Anderson góljainak köszönhetően mindkétszer egyenílteni tudtak. Azonban a találkozó alakulhatott volna teljesen másképpen is, ha Darren England és a videóbíró a játék szabályainak szellemében vezetik a mérkőzést. 

Haalandot elütötték, nincs tizenegyes

Az első vitatott eset a 71. percben történt, amikor Rayan Cherki pazar passza után Erling Haaland lépett ki a védők mögül, egy finom mozdulattal eltolta a Nottingham kapusa, Matz Sels mellett a labdát, aki azonban buktatta a norvég támadót, aki így nem tudta az üres kapuba gurítani a labdát. 

A Premier League-ben az ilyen esetekben tízből tíz alkalommal tizenegyest szoktak ítélni, azonban England játékvezető és a videóbíró precedenst teremtett, így végül Haaland nem rúghatott büntetőt. 

FA Kupa
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Európa Liga
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
FC Midtjylland crest
FC Midtjylland
MID

Rodrit megrúgták, mehek tovább

A második vitatott ítélet már 2-2-s állásnál történt, a kétségbeesetten támadó Manchester City beszorította szinte a saját ötösére a Nottingham Forestet, Rodri pedig a tizenegyes pont magasságából lőtte el a labdát, ezt követően azonban Anderson nemcsak, hogy rátartott a spanyol aranylabdás lábára, de egy jó nagyot bele is rúgott. 

Ez az eset már inkább ötven-ötvenes volt, sok esetben a bírók nem ítélnek büntetőt, ha a szabálytalanság már az után történik, hogy a játékos ellőte a labdát. 

A Manchester City értékes pontokat veszített a bajnoki versenyfutásban, ráadásul az Arsenal 1-0-ra nyerni tudott a Brighton ellen, így az Ágyúsok vesztett pontok tekintetében már 4 ponttal jobban állnak, mint Pep Guardiolaék.

Bernardo Silva: „már megszoktuk"

A manchesteriek középpályása, Bernardo Silva a mérkőzés után érthetően csalódottan értékelt:

„Ebben a szezonban már megszoktuk, mert az összes 50-50-es esetben ellenünk ítéltek a bírók. Sajnos ez a valóság. Most néztem meg például az Erling-incidenst (Sels-szel), és szerintem ez egyértelmű tizenegyes volt. Lehet, hogy mások másképp gondolják. De mit tehet Erling? Ahogy mondtam, már megszoktuk. Tudjuk, hogy működik ez. Nekünk csak az a dolgunk, hogy jobbak legyünk, mert ezeket a dolgokat nem tudjuk befolyásolni. Amit befolyásolni tudunk, az a saját teljesítményünk, és arra kell koncentrálnunk.”

nyilatkozta zaklatottan Bernardo Silva a lefújást követően.

A két ominózus esetet 0:58-tól és 1:29-től találod meg az összefoglalóban:


Ahogy korábban már beszámoltunk róla, ha a Manchester City bajnok lesz sem biztos, hogy megtarthatja a bajnoki címet.

Illetve korábban arról is írtunk, hogy a Real Madrid kivetette a hálóját a Manchester City aranylabdás középpályására, Rodrira. 

A manchesteri csapat állílag világrekordot dönthet az angol válogatot védő megszerzésével.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0