Annak ellenére, hogy a Manchester City Antoine Semenyo és Rodri góljaival kétszer is megszerezte a vezetést a Nottingham Forest ellen, a vendégek Morgan Gibbs-White és Elliot Anderson góljainak köszönhetően mindkétszer egyenílteni tudtak. Azonban a találkozó alakulhatott volna teljesen másképpen is, ha Darren England és a videóbíró a játék szabályainak szellemében vezetik a mérkőzést.

Haalandot elütötték, nincs tizenegyes

Az első vitatott eset a 71. percben történt, amikor Rayan Cherki pazar passza után Erling Haaland lépett ki a védők mögül, egy finom mozdulattal eltolta a Nottingham kapusa, Matz Sels mellett a labdát, aki azonban buktatta a norvég támadót, aki így nem tudta az üres kapuba gurítani a labdát.

A Premier League-ben az ilyen esetekben tízből tíz alkalommal tizenegyest szoktak ítélni, azonban England játékvezető és a videóbíró precedenst teremtett, így végül Haaland nem rúghatott büntetőt.

Rodrit megrúgták, mehek tovább

A második vitatott ítélet már 2-2-s állásnál történt, a kétségbeesetten támadó Manchester City beszorította szinte a saját ötösére a Nottingham Forestet, Rodri pedig a tizenegyes pont magasságából lőtte el a labdát, ezt követően azonban Anderson nemcsak, hogy rátartott a spanyol aranylabdás lábára, de egy jó nagyot bele is rúgott.

Ez az eset már inkább ötven-ötvenes volt, sok esetben a bírók nem ítélnek büntetőt, ha a szabálytalanság már az után történik, hogy a játékos ellőte a labdát.

A Manchester City értékes pontokat veszített a bajnoki versenyfutásban, ráadásul az Arsenal 1-0-ra nyerni tudott a Brighton ellen, így az Ágyúsok vesztett pontok tekintetében már 4 ponttal jobban állnak, mint Pep Guardiolaék.

Bernardo Silva: „már megszoktuk"

A manchesteriek középpályása, Bernardo Silva a mérkőzés után érthetően csalódottan értékelt:

„Ebben a szezonban már megszoktuk, mert az összes 50-50-es esetben ellenünk ítéltek a bírók. Sajnos ez a valóság. Most néztem meg például az Erling-incidenst (Sels-szel), és szerintem ez egyértelmű tizenegyes volt. Lehet, hogy mások másképp gondolják. De mit tehet Erling? Ahogy mondtam, már megszoktuk. Tudjuk, hogy működik ez. Nekünk csak az a dolgunk, hogy jobbak legyünk, mert ezeket a dolgokat nem tudjuk befolyásolni. Amit befolyásolni tudunk, az a saját teljesítményünk, és arra kell koncentrálnunk.”

– nyilatkozta zaklatottan Bernardo Silva a lefújást követően.

A két ominózus esetet 0:58-tól és 1:29-től találod meg az összefoglalóban:





Ahogy korábban már beszámoltunk róla, ha a Manchester City bajnok lesz sem biztos, hogy megtarthatja a bajnoki címet.

Illetve korábban arról is írtunk, hogy a Real Madrid kivetette a hálóját a Manchester City aranylabdás középpályására, Rodrira.

A manchesteri csapat állílag világrekordot dönthet az angol válogatot védő megszerzésével.

