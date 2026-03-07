“Feladom” - Guardiola kiakadt a feszített versenynaptár miatt

A City hétpontos hátrányban van a bajnokságban az Arsenal mögött egy meccsel kevesebbet játszva, miközben a BL-ben is komoly erőfelmérő vár Haalandékra a Real Madrid ellen. A manchesteri Kékek az FA-kupában is érdekeltek még, és a Ligakupában is sikerült a döntőig menetelni, ahol március végén az Arsenallal csapnak össze a Wembley-ben.

Szerdán fontos pontokat hullajtott a csapat a bajnoki versenyfutásban a Nottingham Forest ellen (2-2), szombat este pedig a Newcastle ellen kellene kivívni a továbbjutást az FA-kupában a Real Madrid elleni, szerda esti BL-nyolcaddöntő odavágója előtt.

Míg a madridiak péntek este lejátszották bajnoki meccsüket a City elleni BL-meccs előtt, addig az angol csapat szombat késő este lép pályára Newcastle-ben. Erre hívta fel a figyelmet Guardiola is, aki kiemelte, a nemzetközi sikerességet háttérbe szorítják a versenynaptár készítői, és inkább a hazai sorozatokra helyezik a hangsúlyt.

”Itt fontosabb a Ligakupa, mint a Bajnokok Ligája az angol csapatok számára. Az első naptól kezdve így van ez, szóval semmi meglepő nincs ebben” - mondta Guardiola a Newcastle elleni kupameccs előtti sajtótájékoztatóján.

”Régóta feladtam már. Amikor tripláztunk, ugyanez volt. Ha este 9-kor kell játszanunk, akkor ez van. A hátrányunk a regenerációban van a Madrid elleni meccs előtt” - mondta lemondóan a helyzetről a spanyol szakember.

Guardiola ugyanakkor kiemelte, mindent megtesznek a továbbjutás érdekében: “Hány döntőt játszottunk az utóbbi években? Sokat, ami azt jelenti, az FA-kupa fontos számunkra. Elutazunk Newcastle-be, megpróbálunk nyerni és a következő körbe jutni. Ez 100%”.

A Manchester City szombat este az FA-kupa nyolcaddöntőjében a Newcastle United vendége lesz, majd jön a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccse a Real Madrid ellen a Santiago Bérnabeu-ban.





