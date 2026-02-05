Magyar válogatott játékost igazolt a Ferencváros

Az argentin Mariano Gómez, a holland Elton Acolatse, a horvát Franko Kovacevic, valamint Corbu Máriusz után a magyar válogatott Osváth Attila csatlakozik a Ferencvároshoz. A leginkább jobbhátvédként bevethető háromszoros magyar válogatott játékos Paksról érkezik a magyar bajnoki címvédőhöz.

Osváth Attila 1995. december 10-én született Veszprémben. A balatonfüredi és veszprémi junior évek után a vármegyeszékhely, azaz Veszprém NB II-es csapatában mutatkozott be a felnőttek között. Amikor a klub a 2012-13-as idény végén a másodosztály Nyugati csoportjából kiesett, Osváth a szomszédos Balatonfüred játékosa lett.

Egy idényt töltött a Balaton partján, majd a szigetszentmiklósi SZTK-Erima csapatába igazolt. Az élvonalban 2015-ben a Vasasban mutatkozott be, az angyalföldiekkel bronzérmes lett a bajnokságban, míg a Magyar Kupában a döntőig jutott a csapattal, ahol tizenegyesekkel 5-4-re kikaptak tőlünk.

2017 tavaszát kölcsönben Debrecenben töltötte, majd 2017 és 2019 között a Puskás Akadémia játékosa volt. Felcsútról 2019-ben került Paksra, ahol a klub meghatározó játékosa lett. A tolnai csapatban összesen 201 mérkőzésen lépett pályára, melyeken hét gólt szerzett.

2025. március 20-án mutatkozott be a magyar A-válogatottban a Törökország elleni Nemzetek Ligája-rájátszásmeccsen. Ezt követően június 10-én egy Azerbajdzsán elleni felkészülési találkozón, valamint az Örményország elleni hazai vb-selejtezőn küldte pályára Marco Rossi szövetségi kapitány.