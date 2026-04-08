Onana visszatérne a Manchester Unitedhez, a klubnak azonban más tervei vannak a kapussal

A Vörös Ördögök teljesen át akarják alakítani a kapusposztot, drasztikusan csökkentenék a bérköltségeket, és egyértelműen az új felfedezett, Senne Lammens mellett tették le a voksukat - írta meg angol kiadásunk.

A jelenleg a török Trabzonspornál kölcsönben szereplő, 30 éves Onanának még két évig érvényes a heti 120 ezer fontot garantáló szerződése. Ám hiába szeretné, hogy júniusban visszatérjen és megküzdjön a kapusposztért Lammens-szel, a United vezetősége irreálisnak tartja, hogy egy ekkora fizetéssel rendelkező sztárt a kispadon tartson, ezért aktívan dolgoznak a kameruni eladásán.

Onana távozhat

A tavaly 18 millió fontért igazolt belga hálóőr, Senne Lammens rászolgált a bizalomra. Miután átvette a helyet a szezon elején hat meccset védő Altay Bayindirtől, a Premier League-ben 25 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 32 gólt kapott és 5 alkalommal őrizte meg a kapuját a góltól. Megbízható teljesítménye masszív védelmi alapot adott a csapatnak, amely jelenleg 55 ponttal a tabella harmadik helyén áll, csak az Arsenal és a Manchester City előzi meg Michael Carrick együttesét. Ez végleg meggyőzte a vezetőséget arról, hogy ő a hosszú távú megoldás.

Onana képviselői még ebben a hónapban hivatalos tárgyalásokat folytatnak a Uniteddel. A klub reméli, hogy a 2023-ban az Internek kifizetett 47 millió font jelentős részét visszanyerheti. A Trabzonspor szívesen megtartaná, de a török rivális Besiktas is konkrét érdeklődést mutat. A Monaco, amelytől tavaly nyáron 30 millió fontot kértek az angolok, újabb ajánlattal térhet vissza, miközben Szaúd-Arábia is opció maradt.

