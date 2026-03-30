Goal.com
Live
Cole PalmerGetty Images
GOAL

Őrült ár: ennyibe kerülne a Manchester Unitednek Palmer

Chelsea
Manchester United
C. Palmer

Brutális összegről beszélnek Angliában: a Manchester United állítólag csak 200 millió font körüli ajánlattal próbálhatná meg megszerezni Cole Palmer játékjogát a Chelsea-től. A londoniak kulcsembere továbbra is érinthetetlennek tűnik – de a Bajnokok Ligája hiánya mindent megváltoztathat.

A Manchester United csak egészen elképesztő összegért szerezhetné meg Cole Palmer játékjogát: a hírek szerint legalább 200 millió fontot kellene fizetnie a Chelsea-nek. A korábbi válogatott szélső, Scott Sinclair ugyanakkor úgy véli, az angol támadó továbbra is a Premier League elitjéhez tartozik – még úgy is, hogy idényét sérülések hátráltatták.

Palmer 2023-as, a Manchester Citytől történt átigazolása óta a Chelsea projektjének központi figurájává vált. A 23 éves játékos 122 mérkőzésen 53 gólt és 32 gólpasszt jegyzett a londoniaknál, ugyanakkor a jelenlegi szezonban több hátráltató tényező is visszavetette a teljesítményét. Egy makacs ágyéksérülés, majd egy 2025 novemberében, otthoni balesetben elszenvedett lábujjtörés miatt eddig mindössze 13 gólban vállalt szerepet. Ennek ellenére továbbra is olyan futballistának tartják, aki képes egyetlen pillanat alatt eldönteni egy mérkőzést – emiatt bármely kérőnek, köztük a Manchester Unitednek is brit átigazolási rekordot kellene döntenie, hogy egyáltalán tárgyalóasztalhoz ültesse a Chelsea-t.

Sinclair az OLBG-nek nyilatkozva kiemelte Palmer különleges képességeit, és hangsúlyozta, hogy a játékos hosszú, 2033 júniusáig szóló szerződése rendkívül erős alkupozíciót biztosít a londoni klub számára. Szerinte a jövő szempontjából kulcskérdés lesz, hogy a futballista mennyire érzi jól magát, illetve, hogy a Chelsea kiharcolja-e a Bajnokok Ligája-indulást.

„Cole Palmer kiváló játékos, mindenki ismeri az erősségeit. Az a fontos, hogy megtalálják őt a pályán, labdához jusson, szembefordulhasson az ellenféllel, és alkothasson. Számomra ő olyan futballista, aki egyetlen pillanat alatt képes megváltoztatni egy meccset. Amikor formában van, topjátékos” – mondta Sinclair.

A Manchester Uniteddel való pletykákról úgy fogalmazott: kívülről úgy tűnik, Palmer jól érzi magát Londonban, és élvezi a játékot, ezért jelenleg nem látja valószínűnek a váltást. Ugyanakkor hozzátette: ha a Chelsea nem jut be a Bajnokok Ligájába, az már olyan tényező lehet, amely elgondolkodtathatja a játékost.

FA Kupa
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Port Vale crest
Port Vale
PVL
Anglia 1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Leeds United crest
Leeds United
LEE

„A Chelsea hatalmas klub, nem hiszem, hogy bárki el akarna onnan menni. De ha nem lesz BL-szereplés, az már az ő döntése lesz. Egy ilyen játékos ára akár a 200 millió fontot is elérheti. Hosszú szerződése van, így az idő dönti el, mi történik” – tette hozzá.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés