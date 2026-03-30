A Juventus vetné ki a hálóját a Manchester United mellőzött játékosára

A Gazzetta dello Sport értesülése szerint tehát komolyan érdeklődik a Manchester United középpályása iránt a Juventus, amelynek nem először keltette fel a figyelmét.

Már a Sporting játékosaként is figyelte az uruguayi futballistát, majd a PSG játékosaként is kísérletet tett a megszerzésére.

Most azért is merült fel újból a neve az Öreg Hölgynél, mert a posztján szereplő Teun Koopmeinersért állítólag a török Galatasaray áll sorban.

Ugarte 2024 nyarán 60 millió euróért érkezett az Old Traffordra, ám Michael Carrick vezetőedző ideiglenes kinevezése óta a kispadra szorult. Szerződése 2029-ig köti a Vörös Ördögökhöz, akiktől évenként nettó 4 millió eurós fizetést kap.

