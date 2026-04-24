Az USA Iránt Olaszországra cserélte volna, az olaszok azonban visszautasították a vb-ajándékot!

A La Gazzetta dello Sport beszámolója alapján azonban gyorsan kiderült, hogy az ötletnek nincs valódi támogatottsága: sem Olaszországban, sem Iránban nem fogadták pozitívan a felvetést.

Olaszország sértőnek találta az amerikaiak ötletét

Az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) elnöke, Luciano Buonfiglio világossá tette, hogy szerinte ez a forgatókönyv nem is megvalósítható, ráadásul sértőnek is tartaná. Úgy fogalmazott, a világbajnoki részvételt ki kell érdemelni.

Hasonló álláspontra helyezkedett Andrea Abodi sportért és ifjúságért felelős miniszter is, aki szerint nem lenne helyénvaló ilyen módon kijutni a tornára, hiszen a kvalifikációt a pályán kell kivívni.

Irán felkészült a világbajnokságra

Az iráni oldalról Fatemeh Mohejerani kormányszóvivő reagált, hangsúlyozva, hogy a válogatott teljes mértékben felkészült a 2026-os, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő világbajnokságra. Hozzátette: minden szükséges lépést megtettek annak érdekében, hogy a csapat sikeresen és büszkén szerepeljen a tornán.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az iráni háborús konfliktus miatt a közel-keleti ország könnyen lehet, hogy nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon.

