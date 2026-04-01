Newcastle United FC v AC Milan: Group F - UEFA Champions League 2023/24
Pénzügyi trükközés miatt kaphat büntetést az UEFA-tól a Newcastle United

A legfrissebb pénzügyi beszámolók szerint a Newcastle United könyvelési trükkhöz folyamodott: a klub tavaly június 27-én 172 millió fontért eladta stadionja, a St James' Park bérleti jogát egy PZ Newco Holdings Ltd nevű cégnek. A csavar a történetben az, hogy a mindössze hetekkel korábban (június 5-én) alapított vállalat a Newcastle szaúdi többségi tulajdonosának, a Public Investment Fundnak (PIF) a tulajdonában áll.

A trükk láthatóan bejött, az eladás 129 millió fontos nyereséget generált a Newcastle könyveiben, ráadásul a vállalat további 4,1 millió fontért megvásárolta a Newcastle United Football Club Projects Ltd-t is. Ezeknek az üzleteknek köszönhetően a klub a 2025-ben végződő pénzügyi évben összesen 133,1 millió fontos nyereséget, és 34,7 millió fontos adózás előtti profitot tudott felmutatni.

Bár a Premier League szabályzata (PSR) megengedi, hogy a klubok testvércégeknek értékesítsenek vagyontárgyakat, a The Times beszámolója szerint a Newcastle így is komoly bajba kerülhet az UEFA-nál. Az európai szövetség ugyanis korábban a Chelsea-t (27 millió font) és az Aston Villát (9,5 millió font) is megbüntette a pénzügyi szabályok hasonló megszegése miatt, így a Szarkákra is komoly bírság várhat.

Simon Capper, a Newcastle pénzügyi igazgatója (CFO) is beszélt a részletekről:

„A profit kiszámítása a Premier League szigorú számviteli szabályainak következménye. Ez valóban nagyon jelentős könyvelési nyereséget eredményez, ami hatalmas mozgásteret ad a PSR-szabályok tekintetében.”

Ezt támasztja alá David Hopkinson klubigazgató nyilatkozata is, aki nemrég utalt arra, hogy a jövőben a St James' Park átépítése vagy egy teljesen új stadion felhúzása a cél, ugyanakkor a csapatnak „jól kell vásárolnia, és jól kell eladnia”. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a pénzügyi nyomás miatt a klub kénytelen lehet megválni egyik legnagyobb sztárjától. A hírek szerint Sandro Tonali lehet a legnagyobb távozó, aki iránt a Manchester United mutat komoly érdeklődést.

Korábban arról számoltunk be, a szaúdiak akár ki is szállhatnak a csapatból, mert nem tudják megfelelően megerősíteni a Newcastle-t a különböző pénzügyi szabályok és korlátok miatt.

Forrás: The Sun


